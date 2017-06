Am Sonnabendvormittag ging der Zug mit elf von zwei Dampflokomotiven gezogenen Waggons in Freital-Hainsberg auf die Reise und traf gegen Mittag in Kipsdorf ein - herzlich empfangen von zahlreichen Zugfans entlang der Strecke und am Zielbahnhof. Noch bis Sonntag wird das Ereignis mit einem bunten Festprogramm gefeiert.