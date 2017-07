"Alles was ich in meinem großen Fundus finden konnte", so der Künstler. Gemeinsam mit dem Dresdner Musiker und Komponisten Micha Winkler entlocken sie der Jazzmaschine Töne: knattern, stampfen, pfeifen, zischen, quietschen. Komponist Winkler hat diese Geräusche zu Melodien zusammengesetzt. Zwölf Musiker mit Posaune, Tuba, Schlagzeug, Saxofon und Trompete machen daraus ein Gesamtkunstwerk. Sowohl akustisch als auch optisch. Denn die Musiker sind Teil der Jazzmaschine. Sie stehen in und auf der Musikmaschine, agieren an den Rädchen, Wasserhähnen, Hupen und der großen Zinkbadewanne, auf die Bassseiten gespannt sind.

Schlagzeuger Florian Hauptmann spielt an der Jazzmaschine die Schrottzahnräder. Bildrechte: MDR/Diana Wild

Die Idee zum Bau einer Jazzmaschine gärte schon viele Jahre. Allein die Umsetzung scheiterte immer wieder an der Finanzierung des Großprojektes, so Micha Winkler. Und einfach nur so drauflos bauen, das wollten weder Winkler noch Albrecht. Als sich vor knapp drei Jahren ein Projekt mit dem Soziokulturellen Zentrum Steinhaus Bautzen anbahnte, bauten sie los. Nun ist die Jazzmaschine fertig, steht in Kirschau und wird am Samstagabend ihre Weltpremiere feiern. Zusammen mit dem Kulturzentrum im polnischen Jelenia Gora, Musikern aus der Region, dem Jazzmaschinen-Duo sowie dem polnischen Regisseur Lukasz Duda wurde daraus das Projekt "Move together - rückt zusammen".