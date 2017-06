Mobil auf dem Land Verkehrsminister diskutieren über ÖPNV auf Abruf

Ohne Fahrplan, ohne feste Routen und mit einem Klick oder Anruf von Tür zu Tür - so funktioniert "ÖPNV On Demand". Der Nahverkehr auf Abruf soll ein besseres Mobilitätsangebot für Landkreise und Kommunen schaffen. Das ist vor allem auf dem Land wichtig, wo reguläre Buslinien immer seltener fahren und Menschen ohne Auto kaum noch eine Chance haben, aus ihrem Ort raus zu kommen.

Bildrechte: MDR/Gesine Schöps

Getestet wird der Nahverkehr auf Abruf seit Ende Februar in Arzberg bei Torgau mit dem Bürgerbus. An zwei Tagen die Woche fährt der kleine Bus über die Dörfer und sammelt Fahrgäste ein, die sich vorher angemeldet haben. Der Bürgerbus-Beauftrage Ronald Weidner ist zufrieden mit der bisherigen Auslastung: "Wir fahren an vielen Tagen mehr, als wir früher geglaubt haben. Wir haben fast ausschließlich ältere Menschen befördert, die das mit großer Dankbarkeit annehmen."