Interview zu Pegida & Co. Hat es sich ausgewütet?

In Leipzig wird Legida nicht mehr auf der Straße demonstrieren und in Dresden sind die Teilnehmerzahlen bei Pegida gesunken. Ist die islamfeindliche Bewegung also am Ende? Der MDR sprach mit Politikwissenschaftler Werner Patzelt von der Technischen Universität Dresden. Er hat mit "PEGIDA. Warnsignale aus Dresden" das bisher umfassendste Buch über die Bewegung verfasst.