Was bleibt, wie es schon war?

Was ist generell neu?

Die Rechte der Eltern werden gestärkt. Wenn sie den Wunsch haben, können sie ihr Kind auch bei schlechteren Noten an einem Gymnasium anmelden.

Was müssen die Eltern zur Anmeldung mitbringen?

Was müssen Eltern beachten, wenn der Notendurchschnitt ihres Kindes über 2,0 liegt?

Dann müssen die Kinder am 9. März zu einer schriftlichen Leistungserhebung am entsprechenden Gymnasium antreten. Ein sogenannter Nachtermin findet am 16. März statt. Bei dem 60-minütigen schriftlichen Test werden Aufgaben aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht gestellt. Die Kinder können sich vorher einlesen und dürfen währenddessen Fragen stellen. Der Test wird nicht bewertet.