Die Temperaturen: Der bislang heißeste Sommertag des Jahres wurde laut MDR-Wetterstudio am 22. Juni in Zwickau mit 35,9 Grad registriert. Sommer-Frost gab es dagegen am 23. August in Marienberg-Kühnhaide mit minus 3,6 Grad! Dennoch war der "Schaukel-Sommer" 2017 im Durchschnitt bisher 1,5 Grad zu warm.

Der Regen und der Wind: Der Juni zu trocken, der Juli zu nass, der August durchschnittlich. Gab es Unwetter, fielen sie gleich heftig aus. In der Region Leipzig fielen am 10. Juli binnen 24 Stunden 65 Liter Regen pro Quadratmeter. Am 22. Juni fielen in einem Streifen von Gröditz über Königsbrück und Bischofswerda bis nach Sebnitz und Sohland/Spree Hagelkörner mit vier Zentimeter Durchmesser. Zeitgleich fegte ein Sturm mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde über Torgau hinweg.

Die Aussichten: Bis zum Sommerende am 22. September sagt das MDR-Wetterstudio ein ruhigeres und zudem meist schöneres Wetter mit Chance auf viel Sonne voraus. Die Hochdruckgebiete gewinnen die Überhand und sorgen tagsüber für angenehme Temperaturen. Die Nächte werden dagegen zunehmend kühler.