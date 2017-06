Die vier Sterne auf dem Schild des Spreehotels erinnern an längst vergangene Zeiten. Seit drei Jahren ist das Haus eine Asylunterkunft. Nach dem Willen des Landratsamtes Bautzen soll das Heim Mitte Juli geschlossen werden, weil die Zahl der neuen Asylbewerber rückläufig ist. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Am 15. Juli soll Schluss sein mit dem Asylbewerberheim im Spreehotel. Wie fühlen Sie sich gerade?

Zwischen Baum und Borke. Wir wissen nicht genau, in welche Richtung es geht. Wir versuchen auf der einen Seite, ein Integrationszentrum hier aufzubauen. Auf der anderen Seite müssen wir mit dem Gedanken spielen, dass wir am 15. Juli komplett die Türen schließen. Das sind zwei Dinge, die man gleichzeitig im Kopf bewahrt und das ist nicht gut für die Seele und die Gesundheit.

Sie haben eine Idee im Kopf, wie es ab dem 15. Juli mit dem Spreehotel weitergehen könnte. Wie sieht die aus?

Wir haben in den letzten drei Jahren erkannt, dass es eine Sache ist, sich um die Flüchtlinge zu kümmern. Aber um die anerkannten Flüchtlinge, die dann in die Sozialsysteme kommen, kümmert sich niemand. Und das soll künftig unser Hauptaugenmerk sein. Wir wollen für Leute, die keine Wohnung in Bautzen finden, eine Parksituation bieten. Und wir wollen die Wartezeit sinnvoll nutzen mit Sprachkursen, Integrationskursen, berufsvorbereitenden Praktika. Wir wollen das gesamte Know-how unter einem Dach bündeln, sodass die Wege kurz sind und die Effizienz gesteigert wird. Dazu haben wir eine Menge Kooperationspartner gefunden, die da mitmachen wollen. Schlussendlich ist das Ganze eine finanzielle Frage, weil Integration in dieser Form Geld kostet. Zurzeit sind wir dabei, das Geld aufzutreiben und hoffen, dass uns das gelingt. Denn in zwei, drei Wochen müssen wir entscheiden, bleiben wir auf oder machen wir komplett zu.

Politiker sagen, dass genug Geld für Integration da ist. Welche Erfahrungen haben Sie in den vergangenen Wochen gemacht?

Peter Kilian Rausch sorgt sich um die Zukunft des ehemaligen Hotels und die seiner Mitarbeiter. Mit mehr politischem Willen könnte am Bautzener Stadtrand aus dem Asylheim ein Integrationszentrum entstehen. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Geld ist schon da. Es wird aber so ein bisschen nach dem Prinzip ausgeschüttet, da ist mal was im Topf drin, dann wird es ausgeschüttet und ist weg und dann ist monatelang wieder kein Geld da. Da muss man wieder warten, bis das nächste kommt. Beispiel Sprachkurse: Wir hatten Anfang dieses Jahres ganz viele Sprachkurse. Für die weiterführenden Sprachkurse war dann aber kein Geld mehr da und die Leute hingen in der Luft. Nachfolgeprojekte verlaufen oft im Sande.

Wo liegt das Problem?

Die Integration in ganz Sachsen konzentriert sich zurzeit auf die Flüchtlinge, die in den Asylbewerberheimen festsitzen. Darüber haben wir die anerkannten Flüchtlinge völlig vergessen. Das sind mündige Bürger, die sich kümmern müssen. Machen Sie das mal, wenn Sie die Sprache nicht können. Kümmern Sie sich mal um einen Hartz-IV-Antrag, um eine Krankenkasse, um ein Bankkonto, um Praktika, um Sprachkurse. Das ist ein Dschungel, in dem sich schon jemand, der der deutschen Sprache mächtig ist, nur schwer zurechtfindet. Und um diese Menschen müssen wir uns kümmern. Das ist Integration 2.0. Zum Beispiel die jugendlichen Flüchtlinge, die man in alle Richtungen drängen kann, was Arbeit betrifft. Wir wollen sie nicht in Watte packen, aber man muss sie an die Hand nehmen und ab und zu auch mal in den Hintern treten. Und wenn die anerkannten Kinder hier geballt wohnen, dann können wir ihnen im Spreehotel ein Korsett geben, damit sie ihre eigenen Schritte bei Praktika oder Abendschule machen können.

Eigentlich müssen anerkannte Flüchtlinge zeitnah aus den Asylheimen ausziehen. Wie sieht es in der Realität aus?

Die Ämter haben schon die Wohnungsnot erkannt und behalten die Flüchtlinge in den Heimen. Wenn wir aber das Spreehotel als Integrationszentrum haben, müssten die anerkannten Asylbewerber aus den Heimen ausziehen. Wir könnten dann bei uns die Anerkannten bündeln. So würden in den Heimen die Plätze frei für neue Flüchtlinge, die mit Sicherheit kommen werden.

Sie sind Ende April mit Ihrer Idee auf das Landratsamt zugegangen. Wie hat die Behörde reagiert?

Im Flur des Spreehotels parken viele Kinderwagen. Unter den Asylbewerbern, die dort wohnen, sind vor allem Familien mit kleinen Kindern. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Das Landratsamt ist schon geneigt, mich da zu unterstützen. Es sind die finanziellen Mittel, die limitiert sind. Es ist so bisschen ein Schieben zwischen Landkreis und Stadt. Der Landkreis sagt, er ist nicht mehr zuständig. Die Stadt ist zuständig, was stimmt. Die anerkannten Flüchtlinge sind Bürger von Bautzen, um die sich die Stadt kümmern muss. Sollten wir am 15. Juli schließen, dann sind die 40 anerkannten Asylbewerber, die zurzeit bei uns wohnen, von einem Tag auf den anderen obdachlos. Um das zu vermeiden, müssen Stadt und Landkreis zusammenarbeiten. Ich bin sicher, wir werden Mittel und Wege finden, das Projekt hier zum Laufen zu bringen.

Ihr Wunsch?

Diese Institution hier nicht zu schließen. Ich denke, wenn einmal die Lichter aus sind, dann bleiben sie auch aus. Ich würde die Strukturen und das Know-how, das wir die letzten drei Jahre aufgebaut haben, gerne nutzen. Ich glaube, diese Integration 2.0 ist das, was uns künftig beschäftigt.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie aktuell?

Sieben. Das sind Sozialarbeiter, Putzkräfte und ein Fahrer. Der macht nichts anderes, als mit den Anerkannten Wohnungen zu besichtigen und Möbelspenden aus Möbelkammern oder -lagern zu organisieren.

Das heißt, Sie machen jetzt schon das, was Sie auch künftig tun wollen?

Ja, deshalb bietet es sich ja auch an. Wir haben das Know-how. Wir sind darauf eingestellt, personell wie materiell. Und ich denke, hier im Spreehotel noch ein paar Monate übergangsweise zu wohnen, wo jedes Zimmer ein eigenes Bad hat, ist nicht so schlimm, wie in einem normalen Asylbewerberheim mit Gemeinschaftsbädern.

Gesetzt den Fall es findet sich niemand, der das Integrationszentrum im Spreehotel finanzieren will. Was passiert dann?

Dann werden am 14. Juli die letzten Asylbewerber das Haus verlassen. Wir werden danach 14 Tage das Haus aufräumen und die Türen zusperren. Sobald ich die Firma abgewickelt habe, werde ich Bautzen verlassen. Und dann werde ich sagen, das war mein Engagement 18 Jahre lang in Bautzen. Ich wünschte, es würde nicht in der Form wie jetzt zu Ende gehen. Aber da muss man das Beste draus machen.

Ihr Fazit nach drei Jahren Spreehotel als Asylunterkunft?

Ich glaube, dass ich für das Image von Bautzen – wie ich das Spreehotel geleitet habe – Gutes für die Stadt getan habe. Man hat gesehen, dass es auch in Bautzen möglich ist, Asylbewerber vernünftig zu behandeln.