Opposition entsetzt Al-Bakr-Einsatzleiter zum Kripochef befördert

In der vergangenen Woche hat die Experten-Kommission der Staatsregierung ihren Bericht zum al-Bakr-Einsatz übergeben. Die mehr als 200 Seiten sind geheim, nur für den Dienstgebrauch. Deutliche Worte hatte es aber trotzdem gegeben: Die Kommission hatte in der Pressekonferenz vor allem auch den Anti-Terror-Einsatz der Polizei in Chemnitz kritisiert. Der Innenminister hatte daraufhin Konsequenzen angekündigt. Jetzt aber sieht er sich mal wieder heftiger Kritik ausgesetzt.

von Uta Deckow