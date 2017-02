Der Weinskandal nimmt kein Ende: Die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) hat vergangene Woche einen Wein mit "Auffälligkeiten" bei der Untersuchung auf Pflanzenschutzmittel entdeckt. Eine Sprecherin des sächsischen Verbraucherschutzministeriums bestätigte auf Anfrage, der Wein sei bei der neuen Pflichtkontrolle vor der Qualitätsweinprüfung aufgefallen. Details wollte die Sprecherin jedoch nicht nennen: Die in Sachsen verpflichtende Untersuchung der Weine finde auf privatrechtlicher Basis statt und sei keine amtliche Prüfung. Deshalb soll nur der betroffene Winzer informiert werden. Das Ministerium erhalte auch nur anonymisierte Angaben von der nachgeordneten Landesuntersuchungsanstalt.

Die Proben zur Untersuchung gemäß Anlage 10 zu § 23 WeinVerordnung werden von den Winzern auf privatrechtlicher Basis an die LUA gegeben. Es handelt sich entsprechend nicht um amtliche Proben, das Untersuchungsergebnis wird nur an die Winzer übermittelt.

Wein aus Sachsen hat derzeit ein Imageproblem. Bildrechte: Colourbox.de

Die Ministeriumssprecherin sagte, inwieweit Weine zur Qualitätsweinprüfung (AP-Prüfung) zugelassen würden, liege allein in der Zuständigkeit des Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Bei der Qualitätsweinprüfung kann nach Angaben des LfULG ein belasteter Wein aber grundsätzlich nicht vorgestellt werden, da die Rückstände unerlaubter Mittel aus dem Untersuchungsprotokoll der LUA ersichtlich wären. Deshalb sei es unwahrscheinlich, dass solcher Wein in den Handel gelangt.



Zugleich ist das LfULG auch für Pflanzenschutz und Verstöße dagegen zuständig. Da aber keine Daten zu dem Winzer übermittelt werden dürfen, hat das Amt erst durch die Presseanfrage von dem Fall erfahren. Eine Sprecherin sagte: "Sobald wir einen Ermittlungsansatz hätten, würden wir auch Ermittlungen aufnehmen." In akribischer Detektivarbeit hat das Amt schon etliche Fälle von Verstößen gegen Pflanzenschutz aufgeklärt und Bußgeldverfahren angeschoben. Fachleuten zufolge könnte eine Verwechslung des Pflanzenschutzmittels zum Verstoß geführt haben. Im konkreten Fall kämen zwei Pflanzenschutzmittel mit fast gleichem Namen und ähnlicher Verpackung infrage - eines ist im Weinbau gegen den Fäulniserreger Botrytis zugelassen, ein anderes nur für Rapskulturen.