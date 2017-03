Bereits im vergangenen Jahr hatte die Kelterei Ulrich Weine entsorgt, weil sie Rückstände unerlaubter Pflanzenschutzmittel aufgewiesen haben. Auch damals stammten die Trauben von Zulieferern. Der Winzer Jan Ulrich hatte damals in der Branche viel Anerkennung für seinen transparenten Umgang mit dem Thema erhalten. In diesem Jahr wollte sich der Betrieb hingegen anfänglich gar nicht öffentlich äußern.



Ulrich vermutet, dass nun ältere Hobbyweinbauern ihre steilen Lagen aufgeben werden. Waren in Sachsen bisher Trauben ein knappes Gut, könnte die Zurückhaltung der Kellereien demnächst zu einem Überangebot führen. Ulrich erneuerte seine Kritik, dass noch immer einige in den Weinskandal involvierte Betriebe von Behörden nicht genannt werden und damit unbescholtene Weingüter in Generalverdacht stünden.



Dass vier mutmaßlich in den Weinskandal verstrickten und bisher offiziell unbekannte Betriebe noch öffentlich genannt werden, glaubt der Weinbauverband indes nicht. Vorstand Lars Klitzsch sagte am Rande der Messe ProWein in Düsseldorf, er denke, dafür sei es zu spät. Zugleich widersprach Klitzsch der Darstellung unbeteiligter Weingüter, sie stünden alle unter Generalverdacht. Das stimme nicht. Der Begriff "Generalverdacht" sei voriges Jahr "von irgendwem" in die Welt gesetzt worden und werde nun immer noch wiederholt. Tatsächlich ist aus einigen Familienbetrieben zu vernehmen, die Nachfrage nach ihren Weinen sei sogar gestiegen, weil Kunden anderswo verunsichert seien und auch der Handel seine Lieferanten angepasst habe.