Der "Circus Voyage", der aktuell in Dresden gastiert, ist erleichtert über dieses Signal aus der Landesdirektion. Dass sie neben dem OVG Lüneburg die Rechtsauffassung des Zirkus' bestätigt, sieht Tourneeleiter und Zirkussprecher Sascha Grodotzki positiv.

Der "Circus Voyage" hatte beim Gastspiel in Leipzig zuletzt auf ein Privatgelände an der Kurt-Eisner-Straße ausweichen müssen. "Wir hatten mit dem Ausweichgelände zu kämpfen und mussten viel investieren, dass wir das überhaupt auf privater Fläche realisieren konnten", sagte Grodotzki MDR SACHSEN weiter. Die Bedingungen am Cottaweg wären weitaus besser gewesen.