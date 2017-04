Schon an den Osterfeiertagen lag im Erzgebirge teilweise Schnee - so wie hier in Reitzenhain Bildrechte: dpa

In Sachsen ist der Winter noch einmal zurückgekehrt. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios lagen am Vormittag auf dem Fichtelberg 17 Zentimeter Schnee, in Carlsfeld und in Zinnwald waren es jeweils sieben Zentimeter. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt kann es heute auch im Flachland immer wieder schneien, allerdings bleiben die Flocken hier nicht liegen.



Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter dem Wetterdienst zufolge bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt nasskalt. Erst am Freitag wird es wieder wärmer.