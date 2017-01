Schnee- und Eisglätte haben am ersten Werktag im neuen Jahr zu zahlreichen Unfällen in Sachsen geführt. Allein in der Region Leipzig gab es bis zum Mittag rund 70 Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Meist blieb es bei Blechschäden. Auf der S38 bei Grimma wurde eine 82-jährige Frau bei einem Unfall getötet. Sie war mit ihrem Trabant von der Straße abgekommen, hatte sich mit ihrem Auto überschlagen und war auf dem Dach zu liegen gekommen. Helfer versuchten die Frau noch wiederzubeleben, allerdings ohne Erfolg. Die genaue Unfallursache ist aber noch unklar.

In der Region Dresden war die Lage ähnlich. Dort gab es bis zum Nachmittag keine schweren Unfälle wegen Schnee und Eis. Ein Polizei-Sprecher sagte, erstaunlicherweise sei es bislang glimpflich verlaufen. Ein Grund sei wohl, dass in Sachsen die Schulferien noch andauerten und so weniger Fahrzeuge unterwegs waren. Auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden gab es allerdings kilometerlange Staus nach zwei Auffahrunfällen bei Bautzen-West. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt.