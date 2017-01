Wintersport-Freuden in Sachsen

In Oberwiesenthal am Fichtelberg sind die Wintersportbedingungen derzeit sehr gut. Und pünktlich zum ersten weißen Winterwochenende bringen die Leipziger Verkehrsbetriebe auch ihren Skibus an den Start. Die erste Fahrt ins Skigebiet nach Oberwiesenthal startet am Sonnabend um 7 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr geplant. Vom Dresdner Hauptbahnhof fährt auch an diesem Wochenende der Wintersportexpress (RE 19). Start Richtung Altenberg ist um 8:05 Uhr und 10:05 Uhr. Rückfahrten gibt es 15:18 Uhr und 17:18 Uhr. Bildrechte: MDR/Sven Böttger