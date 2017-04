Winzer und Obstbauern haben im sächsischen Elbland in der Nacht zum Mittwoch wie angekündigt Feuer in ihren Weinbergen und Obstplantagen entzündet. Damit sollten Reben und Obstblüten vor Frostschäden bewahrt werden. Das Staatsweingut Schloss Wackerbarth hatte 200 Feuerstellen auf besonders gefährdeten Lagen auf 19 Hektar geplant. Das Weingut Schuh in Sörnewitz hatte erstmals in seiner Betriebsgeschichte dem Dunkelfelder auf dem Meißner Klausenberg eingeheizt. Winzer Matthias Schuh sagte am Mittwochmorgen dem MDR, er gehe davon aus, dass durch die Feuer zunächst Frostschäden verhindert wurden. "Wir konnten mit den Feuern die Temperatur um fast zwei Grad erhöhen."



Ein Sprecher von Wackerbarth verwies darauf, dass man im Staatsweingut nach ersten Nacht "vorsichtig optimistisch" sein. "Der Gesamterfolg der Maßnahmen wird erst in drei bis vier Wochen nach dem vollständigen Austrieb der Reben erkennbar sein", so der Sprecher.