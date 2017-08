Mit einer Ferienhaussiedlung für die Mitarbeiter des polnischen Braunkohlekraftwerkes Turów fing alles an: Rund um den zwischen 1958 und 1962 erbauten Witka-Staudamm entwickelte sich im schönen Tal der Wittig ein kleines Erholungsgebiet. Liegeplätze für Boote entstanden, Cafés, Kioske und in Niedów eine Seebühne direkt am Ufer. Dort wurden See- und Fischerfeste gefeiert. So manches Wochenende wurde bis in den Morgen getanzt. Die heißen Füße kühlte man(n) oder Frau anschließend im klaren Wasser der Wittig. In Sommernächten reihten sich kleine Feuer der Angler wie eine Perlenkette am Ufer. Es roch überall nach gegrilltem oder gebratenen Fisch und Fleisch.

Ferien an der Witka

Vor der politischen Wende kannten nur wenige Deutsche das kleine Feriendomizil zwischen Görlitz und dem nordböhmischen Friedland im polnischen Niederschlesien. Urlauber aus der DDR kamen nur durch den Austausch von Urlaubsplätzen oder als Ferienlagerkinder an den Witkastausee. Nach 1990 entdeckten insbesondere Sachsen und Brandenburger den Stausee. Baden, Angeln, Boot- und Jetbootfahren stehen im Sommer bei den Urlauber auf dem Programm. Doch im August 2010 spielte das Wetter nicht mit. Es regnete pausenlos.

Die große Flut

Mehr als einen Kilometer landeinwärts lag die zerstörte Anlegebrücke vom Stausee. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Am 7. August hockte auch eine Familie aus Bautzen in ihrem Bungalow in der Feriensiedlung, als das Chaos am Witkastausee losbrach. Sintflutartige Regenfälle sorgten dafür, dass die Wittig (Smědá) im tschechischen Isergebirge immer mehr anschwoll. Eine Flutwelle rollte auf den polnischen Witkastausee zu. 655 Kubikmeter Wasser pro Sekunde schaffte der Überlauf damals. Dann überströmten 1.000 Kubikmeter pro Sekunde den gesamten Staudamm. Die Familie sah von ihrem Ferienhaus noch, wie die Wassermassen die große Landungsbrücke von Spytkowo samt Segelbooten über den Damm spülte.

Segelboote wirbelten in den Wassermassen. Bäume und Unrat schwammen in Massen in der dunklen Brühe und verschwanden hinter dem Staudamm praktisch im dunklen Nichts. So stellt man sich den Weltuntergang vor. Urlauber am Witkastausee

Wenige Minuten später eilten die polnischen Betreiber der Ferienhaussiedlung von Haus zu Haus, um ihre Gäste zur Flucht aufzufordern. Dann brach der Damm und eine zwölf Meter hohe Wasserwand raste über polnische Ortschaften, schoss in Richtung Neiße, zerstörte Teile von Hagenwerder, Weinhübel und Görlitz. Der damals noch nicht vollständig gefüllte Berzdorfer See nahm einen Teil der Wassermassen auf und war mit einem Schlag voll bis zum Rand.

Eine Wüste aus Schlamm

Mit dem Dammbruch versiegte der Touristenstrom an der Wittig. Vieles hatte die Flutwelle weggetragen, Anlieger und Wege versanken im Schlamm. Die Betreiber der Feriensiedlung gaben auf. Die Infrastruktur verfiel. Gaststätten, Cafés und Eisläden machten zu.

Der Damm am Tag nach der Flut. Die Feriensiedlung bei Nieda ist am Horizont zu sehen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Statt Urlaubern und Anglern saßen am Abend Bauarbeiter an der Wittig auf Bierkästen. Ihre riesigen Bagger und Dumper überragen bis heute die Ferienhäuser. Wanderwege und Pfade sind von schweren Raupen zerfahren. Tief im Tal glitzerte das silberne Band der Wittig in ihrem ursprünglichen Flussbett - bis vor einigen Monaten damit begonnen wurde, das Wasser mithilfe eines provisorischen Dammes wieder anzustauen.

Viele Ideen und neue Projekte

Bereits in einem Jahr soll der provisorische Damm verschwunden sein. Noch hält er das Wasser von der nagelneuen Staumauer samt Überlauf fern. Das millionenteure Stauwerk verkraftet nunmehr 1.500 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das 300 Meter lange Stauwerk an der Wittig ist das modernste Bauwerk seiner Art in Polen. Vor allem die Naturfreunde und Angler wird es freuen. Im Gegensatz zum alten Damm verfügt der neue Damm über eine Fischtrepppe, so dass zum ersten Mal seit knapp siebzig Jahren wieder Fische flussaufwärts wandern können. Vielleicht werden dann auch wieder Lachse hier heimisch, meint ein polnischer Bauarbeiter während er die Angel auswirft. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Bessere Anbindung an das Umland

Doch nicht Fische, sondern auch Urlauber und Touristen sollen wieder an die Wittig und den Stausee gelockt werden. Dafür haben sich die Anliegergemeinden zusammen getan und auch benachbarte tschechische Gemeinden in das Konzept mit eingezogen. So wird ein neuer Radweg rund um den Stausee gebaut. Das nordböhmische Černohousy ist in das Projekt einbezogen. Dort mündet der Fluss in den gleichnamigen Stausee. Zuvor windet sich die Wittig nunmehr als Smědá durch ein romantisches Tal. Zahlreiche Wander- und Radwege starten aus dem dortigen Naturreservat "Meandry Smědé" ins nahe Isergebirge oder Mittellausitzer Bergland.

Terrassen und Kleinmallorca

In Spytkowo soll der zerstörte Bootshafen wieder entstehen. Weil das Ufer dort sehr steil in den Stausee abfällt, ist eine touristische Anlage mit Restaurant, Liege- und Badeflächen auf zwei Ebenen geplant. An einem Bootssteg können wieder Segel- und Motorboote festmachen. Gegenüber am anderen Ufer wird ebenfalls gebaut. In Nieda entsteht gerade der neue Sandstrand. "Es wird Kleinmallorca werden", lacht ein Baggerfahrer. Die Vorgabe im Bauprojekt ist ein spanischer Strand. Auch im benachbarten Feriendorf wird überall gewerkelt.

Mittlerweile sind in den Ortschaften die meisten Hochwasserschäden beseitigt. Neue Spiel- und Sportanlagen entstanden mithilfe der Europäischen Union. An Wanderwegen laden Rastplätze mit Feuerstellen zum Verweilen und Grillen ein. Schilder weisen wieder auf Ferienwohnungen oder Zimmer hin.

Bessere Angebote für Touristen

Doch nicht nur die Anliegergemeinden haben das touristische Potenzial des Witka-Stausees erkannt, auch die benachbarten Gemeinden.

Die neue Straße nach Boganynia ist breiter. Die Zufahrt zum Stausee bekam zudem einen Radweg. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Deshalb sollen Straßen und Zufahrtswege saniert oder mit einem Radweg versehen werden. Das benachbarte Sulikow plant eine bessere Anbindung an den Stausee und auch das etwa 15 Kilometer entfernte Zgorzelec, die Nachbarstadt von Görlitz, setzt auf mehr Freizeitangebote durch den knapp 180 Hektar großen Witka-Stausee. An der Stadtgrenze wurde mit dem Bau eines neuen Radweges in Richtung Witka-Stausee begonnen.

Möglicherweise entwickelt sich nur wenige Kilometer vom Berzdorfer See entfernt eine ernsthafte Konkurrenz für die bisherige "Badewanne von Görlitz". Der Berzdorfer See muss wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren mit zahlreichen Provisorien auskommen. Nur die Gemeinde Schönau-Berzdorf hat bislang geschafft, eine funktionierende Infrastruktur an ihrer Blauen Lagune entwickelt.