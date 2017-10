In Mittelsachsen um Grimma, in der östlichen Oberlausitz, der Sächsischen Schweiz und in den Höhen des Erzgebirges ist es am windigsten. Zu diesem Ergebnis kommt eine sogenannte Windpotenzialanalyse, die am Mittwoch in Dresden präsentiert wurde. Mehr als ein Jahr lang haben sich Umweltexperten mit sächsischer Luft beschäftigt.