In Sachsen werden immer mehr Babys geboren. Mit 1,57 Kindern pro Frau hat der Freistaat die höchste Geburtenrate in Deutschland. Die sächsischen Mütter haben jedoch immer mehr Probleme, eine Hebamme zur Vor-und Nachsorge zu finden. "Die Betreuung der Schwangeren und die Wochenbettnachsorge kann für viele Frauen nur mit großen Schwierigkeiten geleistet werden", sagt Grit Kretschmar-Zimmer, die Landesvorsitzende des Sächsischen Hebammenverbandes. Für viele Frauen sei es unheimlich schwer, aufwendig und langwierig eine Hebamme für sich und das eigene Baby zu finden.

Bildrechte: dpa Viele Hebammen in Sachsen sind nicht in Vollzeit angestellt. Um ihre Existenz zu sichern, arbeiten laut Angaben des Verbandes etwa 80 Prozent aller Festangestellten nebenbei als Freiberuflerinnen. Dafür müssen sie jedoch hohe Haftpflichtversicherungen zahlen. Im Juli steigt die Rate erneut, von 6843 auf 7.639 Euro im Jahr. "Wegen der hohen Kosten für die Versicherung sind in den vergangenen Jahren rund ein Viertel der Hebammen in Sachsen aus dem Beruf ausgestiegen", bedauert Kretzschmar-Zimmer. "Wir gehen davon aus, dass derzeit nur 70 freiberufliche Hebammen überhaupt noch Geburtshilfe anbieten in ganz Sachsen."

Sachsen investiert 350.000 Euro in Hebammen

Bildrechte: dpa Eine große Lücke klafft also bei der Versorgung der werdenden Mütter in Sachsen. Hoffnung setzt die Verbandsvorsitzende und ihre Kollegen vor allem in eine neue Initiative des Freistaates Sachsen. Auf Antrag der Grünen stimmte der Landtag fraktionsübergreifend dafür, in den kommenden Haushalt 2017/2018 jeweils 175.000 Euro für die Hebammen einzustellen. Mit weiteren 100.000 Euro soll eine Studie angefertigt werden. "Wir sind sehr froh, dass endlich etwas passiert", sagte Kretzschmar-Zimmer, die selbst als Hebamme in Bautzen arbeitet. Die fraktionsübergreifende Entscheidung sei ein Novum. Wir fühlen uns deutlich ernster genommen, als noch vor zwei Jahren."

Neue Koordinierungsstelle und Gründungszuschuss

Mit dem Geld möchte das Sozialministerium eine Koordinierungsstelle für Hebammenleistungen schaffen sowie die Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Berufsnachwuchs" fördern. Mit der Förderung der "Hebammenexternat" genannten praktischen Ausbildung will der Freistaat zudem "einen Anreiz schaffen, die jährlich durchschnittlich 50 Schülerinnen auf die freiberufliche Tätigkeit vorzubereiten". Darüber hinaus solle es einen Gründungszuschuss für freiberufliche Hebammen geben, erklärte die Verbandsvorsitzende. Eine fundierte Analyse soll zudem Informationen zur Alters-und Beschäftigungsstruktur der sächsischen Hebammen sowie zu ihrer Ausbildung und ihrem Angebot liefern. Die Ausschreibung dafür ist bereits in Arbeit.

Hebammen bekommen nur Mindestlohn

In der Erstaufnahmeeinrichtung Neue Messe in Leipzig untersucht die Hebamme Luise Fink die drei Monate alte Tochter von Haya Diwabi aus Syrien. Bildrechte: dpa Hebammen bekommen nach den Vergütungsvereinbarungen von den Krankenkassen durchschnittlich nur 8,45 Euro pro Stunde gezahlt. Damit bewegen sie sich auf Mindestlohn-Niveau. Eine hohe Versicherungsprämie von über 7.000 Euro ist für viele Geburtshelferinnen nicht erschwinglich. Natürlich sei die Haftpflichtproblematik mit dem Geld des Freistaates nicht gelöst, erklärte Verbandsvorsitzende Kretzschmar-Zimmer. "Trotzdem ist die Unterstützung ein Schritt in die richtige Richtung."

Ausbildung künftig an der Uni

Ein weiteres Phänomen wird den Hebammenmangel noch verstärken. Nach einem Beschluss der EU muss der Beruf bis 2020 "vollakademisiert" werden – angehende Hebammen werden also künftig die Uni besuchen. "Die jetzige Art der Ausbildung wird es dann gar nicht mehr geben", sagte Kretzschmar-Zimmer. "Die Attraktivität des Hebammenberufs hat schon jetzt sehr nachgelassen. Durch Zugangsbarrieren kann sich diese Entwicklung noch verstärken", warnt die Verbandsvorsitzende. Umso wichtiger sei es - neben der Organisation der Studiengänge - schon jetzt den Nachwuchs zu fördern.

Unterstützung für Beginn im Arbeitsleben

Hebammen werden derzeit an Schulen in Leipzig, Chemnitz und Dresden ausgebildet. Jedes Jahr beginnen 34 Frauen ihre dreijährige Ausbildung als Hebamme, alle drei Jahre startet zudem ein neuer Ausbildungsturnus in Chemnitz. Die Ausbildung ist seit 1985 auch für Männer zugelassen. Das neue Programm unterstützt Absolventinnen beim Berufseinstieg. Gleichzeitig hält es noch ein Sahnehäubchen bereit. An einem runden Tisch sollen Kliniken, Geburtshäuser, das Sozialministerium und der Hebammenverband künftig persönlich über aktuelle Probleme sprechen. Vielleicht hilft das, Frauen (und auch Männer) wieder für den Beruf zu begeistern. Damit auch die Kinder der Zukunft entspannt auf die Welt kommen können.