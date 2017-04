Der Wolf ist in das Osterzgebirge zurückgekehrt. Nach Angaben des Kontaktbüros "Wölfe in Sachsen" löste Isegrim jetzt auf einer Waldlichtung bei Altenberg eine Fotofalle aus. Bereits im Juli 2016 konnte ein Wolf auf der tschechischen Seite des Erzgebirges nahe Königswalde nachgewiesen werden. Ob es sich um das gleiche Tier handelt, ist derzeit noch unklar. Unklar ist auch, ob sich Isegrim dauerhaft in der deutsch-tschechischen Grenzregion niedergelassen hat. Nach Angaben des Kontaktbüro Wölfe in Rietschen gibt es derzeit noch keine Hinweise dafür. Vielmehr heißt es: "Das werden erst die nächsten Monate zeigen."

Straßen sind Hindernisse

Das Auto entpuppt sich als großer Feind des Wolfs. Bildrechte: IMAGO Auch im Landkreis Bautzen sind in den vergangenen Monaten immer wieder Wölfe gesehen worden. Am Donnerstag wurde südlich der Autobahn 4 zwischen Rammenau und Hauswalde ein Wolf überfahren. Offenbar hat er sich in dem ausgedehnten Waldgebiet herumgetrieben, an dessen Rand das Massenei-Bad liegt. Seit Anfang des Jahres wurden hier im Rahmen des staatlichen Monitorings frische Wolfslosungen gefunden. Sie sollen nun genetisch untersucht werden. Die Wissenschaftler erhoffen sich neue Erkenntnisse. Etwa, ob die Hinterlassenschaften vom überfahrenen Wolf stammen, ob sich der Rüde schon länger in der Region aufgehalten hat oder ob mehrere Tiere in der Region möglicherweise sesshaft geworden sind.

Der Unfall ist kein Einzelfall. Immer wieder scheitern Wölfe auf ihren Wanderungen beim Überqueren von Straßen. Etwa 40 Tiere starben bei Verkehrsunfällen allein in Sachsen, deutschlandweit knapp doppelt soviele. Eine Wölfin aus dem Nieskyer Rudel bei Görlitz hatte Glück: Sie überquerte auf ihrer mindestens 300 Kilometer langen Wanderung in den Müritz-Nationalpark sogar mehrere Autobahnen - unbeschadet. Wie das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, ist die per genetischer Untersuchung nachgewiesene Wölfsfähe aber offenbar nicht im Nationalpark sesshaft geworden.

Herdenschutz hat Priorität

Die Ausbreitung der Wölfe wird nicht überall mit Freude aufgenommen. Jäger müssen sich darauf einstellen, denn das Wild bleibt länger in der Deckung. Sie müssen für die Pirsch mehr Zeit einplanen. Viele Landwirte haben auch etwas gegen den neuen Nachbarn, denn Isegrim bedeutet schlichtweg mehr Arbeit beim Herdenschutz. Dazu kommen die Kosten für den einen geeigneten Elektrozaun. Mancher Schäfer schläft nach der Wiederkehr der grauen Räuber schlecht.

Das hilft auch kein Schäfchenzählen zum Einschlafen! Aus Angst um die Tiere haben wir manche Nacht im Auto neben der Herde, statt im Ehebett verbracht. Ehefrau eines Schäfes

Blutige Bilanz

Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 15 Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere gemeldet, wobei nicht in allen Fällen der graue Räuber für den Tod von 15 Schafen, Kälbern oder Dammwild verantwortlich gemacht werden kann. Die Untersuchungen laufen teilweise noch.

Landwirte fürchten den grauen Räuber. Bildrechte: MDR/Stefan Simank Im Vorjahr soll Isegrim mehr als 70 Mal zugeschlagen haben. In 44 Fällen war er nachweislich der Täter. Dabei wurden 219 Tiere getötet, 15 sind vermisst und 14 wurden zum Teil schwer verletzt. Verständlich also, dass die Rückkehr des streng schützten Wolfes nicht überall Freudentränen auslöst. Das Wolfsbüro empfiehlt Nutztierhaltern Schutzvorkehrungen. Ansprechpartner für Fragen dazu sind die Landratsämter, die auch Meldungen über Wolfrrisse oder Übergriffe auf Nutztiere entgegen nehmen.

Laut Wolfsbüro gibt es in Sachsen derzeit 19 Wolfsterritorien. Den Angaben zufolge wurden in den Landkreisen Görlitz, Bautzen, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge insgesamt 15 Wolfsrudel, drei Paare sowie ein Rüde nachgewiesen. Der Wolf hat sich seit den 1990er-Jahren gut in Sachsen eingelebt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wölfe im Riesengebirge

Während in Sachsen die Rückkehr des Wolfes heiß umstritten ist, gehen Jäger und Naturschützer im polnischen Niederschlesien offenbar gelassener mit dem grauen Räuber um. Gemeinsam begrüßten sie die Rückkehr der Wölfe in die Gegend am Reifträger bei Oberschreiberhau, wo sie anhand von Fährten nachgewiesen wurden. In den ausgedehnten Wäldern gebe es nach ihren Angaben genug Wild. Vor allem Naturschützer und Förster setzen auf Isegrim. Zuviel Reh- und Rotwild verursacht durch Verbiss ernormer Schäden bei der Wiederaufforstung der Wälder. Der Wolf könne auf die Bestände von Reh- und Rotwild regulierend eingreifen.