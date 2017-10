Kai Emanuel Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen

Der parteilose Landrat Nordsachsens, Kai Emanuel, hatte nach Köppings Ankündigung erklärt, die Wohnsitzauflage gehe an den Realitäten vorbei. Der Landkreistag hatte in einem Schreiben an Integrationsministerin Köpping gefordert, es müsse rechtssicher geklärt werden, wie Sanktionen bei Verstößen auszusehen haben. Außerdem forderten die Landräte einen Kostenausgleich für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Das Integrationsministerium kündigte Gespräche mit dem Landkreistag über die Umsetzung der Vorgabe an.