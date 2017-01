Landkreis Görlitz Erstmals "Problemwolf" zum Abschuss freigegeben

Sachsen gibt erstmals einen Wolf zum Abschuss frei. Wie das Umweltministerium in Dresden mitteilte, erteilte das Landratsamt Görlitz für die offiziell als "Entnahme" bezeichnete Aktion eine Ausnahmegenehmigung. Das betreffende Tier sei in den vergangenen Monaten immer wieder in Siedlungsbereichen des Landkreises aufgetaucht und habe nach Futter gesucht. Der knapp zweijährige Wolfsrüde stamme aus dem "Ruszow-Rudel", dessen Territorium sich direkt angrenzend an Sachsen befindet.

Der Informationsaustausch mit polnischen Wissenschaftlern habe ergeben, dass das Tier bereits als Welpe von Menschen gefüttert worden war, so das Ministerium weiter. Durch einen genetischen Abgleich sei zudem nachgewiesen, dass es sich um denselben Wolf handelt, der Anfang Juni 2016 dabei beobachtet wurde, wie er von einem Grundstück das abgezogene Fell eines dort gerade zerlegten Wildschweins in das angrenzende Waldstück gezerrt habe.

Die Fraktion der Grünen im Landtag kritisierte die Entscheidung. Der umweltpolitische Sprecher Wolfram Günther erklärte, der Wolfsmanagementplan regele eindeutig den Umgang mit problematischen Wölfen. "Der erste Schritt muss sein, den Wolf systematisch zu vertreiben". Nur wenn das nicht erfolgreich sei, solle der Wolf entnommen werden, so Günther. Er wollte sich die Abschuss-Genehmigung am Freitag im Umweltausschuss von Minister Thomas Schmidt erläutern lassen. Etwaiger öffentlicher Druck dürfe bei der Entscheidung keine Rolle spielen.

In einer gemeinsamen Stellungnahme kritisieren auch die Naturschutzverbände IFAW, NABU und WWF die Abschussfreigabe für den Wolfsrüden in Sachsen. Sie sprechen von einer "politisch motivierten" Entscheidung, der es an jeder naturschutzfachlichen Grundlage mangele. Die Umweltverbände prüfen nun rechtliche Schritte gegen die Entscheidung. In einem anderen Fall in Niedersachsen hätten die Naturschützer den Abschuss mitgetragen, teilten die Verbände mit. Dabei seien Versuche, den Wolf zu verscheuchen, erfolglos geblieben.