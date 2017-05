Dass Wolken Einfluss auf die Temperaturen haben, hat jeder schon mal erlebt: Ist der Himmel tagsüber bewölkt, ist es am Boden kühler. In der Nacht sorgen die Wolken dagegen dafür, dass es wärmer ist als in einer sternenklaren Nacht. Der Grund: Wolken reflektieren Sonnenstrahlen und spielen damit eine große Rolle im Energiehaushalt der Atmosphäre. In der Arktis ist das nicht anders.

Wolken aus Eis und Wasser

Welche Rolle die Wolken in der Arktis aber genau spielen und wie sie funktionieren, wissen die Forscher noch nicht, erklärt Andreas Macke, Direktor des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung. "Bei den Wolken in der Arktis handelt es sich um Mischphasen-Wolken, die zum Teil aus Eis, zum Teil aus Wasser bestehen. Weil die Sonne sehr flach steht, müssen ihre Strahlen weite Wege durch die Wolken zurückzulegen. Außerdem liegt unter den Wolken auch noch das Meereis, das sehr hell ist. Dadurch reflektiert es und schirmt die Ozeanwärme ab, ähnlich wie die Wolken." Dieses komplexe System sei einfach schwierig handzuhaben.

Die Hypothese der Forscher: Die sehr schnelle Erwärmung in der Arktis wird zum großen Teil durch die Atmosphäre und dort durch die Wolken mit verursacht. Die Wolken sorgen also dafür, dass die globale Erwärmung in der Arktis noch schneller stattfindet als im Rest der Welt, erklärt Macke. "Wenn wir eine Erwärmung haben, die dann durch einen anderen Effekt nochmal verstärkt wird, dann ist das wie eine Rückkopplung. Dann kann das Ganze sich aufschaukeln und ganz schnell aus dem Gleichgewicht geraten." Ein dramatisches Ergebnis, meint Macke. Die "Polarstern" bringt die Forscher in die Arktis. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Verschiedene Forscher an Bord

Die Forscher sind insgesamt zwei Monate mit der "Polarstern" unterwegs. Zwei Wochen lang machen sie an einer großen Eisscholle im Arktischen Eis fest. Dann geht es nach Spitzbergen und nochmal zurück ins Arktische Eis. Über 100 Wissenschaftler arbeiten insgesamt an dem Projekt. Auf dem Schiff kommen etwa 50 Forscher zusammen. Neben den Troposphärenforschern sind auch Biologen, Meereisphysiker und Ozeanografen an Bord.

Ich war bisher noch nicht in der Arktis, sondern nur auf dem offenen Atlantik. Aber ich kehre auf ein Schiff zurück, das ich sehr gut kenne. Andreas Macke Leibniz-Institut für Troposphärenforschung

Nicht die erste, aber eine besondere Expedition

Macke und seine Kollegen sind regelmäßig auf der "Polarstern" unterwegs und das seit über zehn Jahren. Das Schiff ist sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis unterwegs. Zweimal im Jahr muss es daher den ganzen Atlantik durchqueren, um in ihr Arbeitsgebiet zu kommen. Diese Transferfahrten nutzen die Forscher, um auf dem Atlantik die Aerosole und die Wolken der Atmosphäre auszumessen. Solche Messungen gab es auch schon vor 20 Jahren. Damals war allerdings noch nicht klar, dass die Arktis so schnell abschmilzt, das Meereis so schnell abnimmt. Das wissen die Forscher erst seit etwa 15 Jahren. Das Besondere an der aktuellen Expedition ist, dass ein Team erstmalig mit dem Schiff und mit zwei Forschungsflugzeugen unterwegs ist, die das Alfred-Wegener-Institut stellt. Die Wissenschaftler versuchen, sowohl vom Boden als auch aus der Luft die Arktis zu verstehen. Zwei Forschungsflugzeuge, darunter die Polar 6 des Alfred-Wegener-Instituts, sollen Daten aus der Luft liefern. Bildrechte: IMAGO

Wir werden nicht alles lösen. Aber wir werden einen Beitrag leisten, besser zu verstehen, welchen Einfluss Wolken und Aerosolpartikel auf die Erwärmung in der Arktis haben. Andreas Macke Leibniz-Institut für Troposphärenforschung

"Letztlich geht es darum, dass wir unser Prozessverständnis der Arktis verbessern wollen. Und das geht dann in die Klimamodelle und Wettermodelle ein." Denn, so Macke weiter, Änderungen in der Arktis beeinflussen auch das Wetter in Europa.