Im ehemaligen EM-Stadion werden die letzten Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier getroffen. Bildrechte: MDR/Holger Lühmann

Das Organisationsteam hat sich viel vorgenommen, denn niemals zuvor wurden die "World Games" in so viele Länder live übertragen wie in diesem Jahr. Wenn Breslau Donnerstagabend zur Eröffnungsfeier ins Stadion lädt, können Sportfans in mehr als 100 Ländern live im Fernsehen zusehen. Dazu bieten die Veranstalter ein zweistündiges Unterhaltungsprogramm, das zumindest in Polen große Resonanz finden wird. Nationale Popstars sowie 400 weitere Künstler und Artisten sollen die Stimmung anheizen und einen Vorgeschmack bieten auf das, was sich zehn Tage lang ereignet: Entertainment auf sportlich hohem Niveau - auch wenn die meisten Disziplinen Randsport-Status haben.