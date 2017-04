Dabei werden auch sogenannte Onkolotsen immer wichtiger. Sie helfen Patienten nach dem ersten Krankenhausaufenthalt, "wenn diese erfahrungsgemäß in eine Art Loch fallen", so Froster. Der Onkolotse holt den Patienten quasi an der Krankenhauspforte ab und unterstützt ihn bei seiner Tippeltappel-Tour durch die einzelnen Stationen. Dazu gehören zum Beispiel Therapien, weitere Facharztbesuche, Reha-Maßnahmen, Ernährungsberatung und der Behördendschungel. Oft hat ein Patient in dieser Phase gar keine Kraft und Konzentration für Dinge, wie etwa Anträge auf Hilfsmittel oder Schwerbehindertenausweis.