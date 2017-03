Nach gewaltsamen Übergriffen am Montagabend in der Dresdner-Neustadt sucht die Dresdner Polizei Zeugen. Wie das Operative Abwehrzentrum (OAZ) mitteilte, waren im Anschluss an die Demonstrationen und Gegendemonstrationen im Umfeld von Pegida in der Altstadt etwa 20 bis 30 Vermummte mit Fackeln durch die Neustadt gezogen, hatten randaliert und dabei mindestens zwei Personen am Kopf verletzt.