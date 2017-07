Wer in der Franziskanerkirche in Zittau andächtige Ruhe sucht, wird in diesen Tagen bitter enttäuscht. Stattdessen wuseln Handwerker durch das Kirchenschiff. Bohrmaschinen rattern. Maler rühren ihre Farben an. Stahlseile werden mit Hilfe von Winden gespannt. Kommandos schallen durch das spätgotische Gewölbe.

Restaurator Roland Flachmann überprüft die Aufhängung einer Gedächtnistafel von Familie Schnitter. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Die Familie Schnitter erlebt in diesen Tagen in der einstigen Klosterkirche ihre Auferstehung. Die Restauratoren Sven Taubert und Roland Flachmann haben einen wesentlichen Anteil daran. Ein Teil der Familiengeschichte ist nämlich auf einem Epitaph verewigt. Die prachtvolle Gedächtnistafel wird in einem Monat Teil der Ausstellung "Der Zittauer Epitaphienschatz" sein.

Zum ersten Mal in Europa werden Gedenktafeln in einer derartigen Fülle und dieser Vielfalt präsentiert.

Die 50 Epitaphien stammen aus zwei Jahrhunderten. Da sind der Dreißigjährige Krieg, die Reformation und der wirtschaftliche Aufstieg von Zittau enthalten. Die Gedenktafeln erinnern an Bürgermeister, Kaufleute aber auch an Handwerker. Da sind Fleischer und Kürschner dabei, Schneider, Glaser sowie Apotheker. Anderswo wurden ihre Epitaphien oft entsorgt, weil sie künstlerisch nicht so wertvoll waren. Peter Knüvener Direktor Städtische Museen Zittau

Oberlausitzer Vetternwirtschaft

Das Epitaph der Familie Schnitter ist 3,50 Meter hoch und 1,50 Meter breit und Rudolph Schnitter gewidmet. Es wurde 1670 von seinen zahlreichen Nachkommen gestiftet. "Ungewöhnlich ist, dass einer seiner Söhne, nämlich Johannes, das Epitaph als Bildhauer gestaltet hat", erklärt Museumschef Peter Knüvener. Das Geschlecht der Schnitter, heute in der Oberlausitz meist Schneider genannt, stammt aus Görlitz. Es hatte im 17. Jahrhundert Ableger in Bautzen, Kamenz und in Zittau. Alle besetzten damals gute Positionen.

Museumschef Peter Knüvener Bildrechte: MDR/Uwe Walter Rudolf Schnitter und sein Bruder Georg sind nach Zittau gekommen und haben hier wichtige Ämter bekleidet. Georg war beispielsweise Bürgermeister. Diese Epitaphien zeigen, wie eng verbunden die Städte der Oberlausitz waren. Peter Knüvener Direktor Städtische Museen Zittau

Die Epitaphien decken aber auch auf, wie eng die Familien verbandelt waren, die damals den Ton in der Oberlausitz angaben - Oberlausitzer Vetternwirtschaft im 17. Jahrhundert.

14 Kinder mit zwei Frauen

Der Görlitzer Kaufmann Rudolf Schnitter heiratete in Zittau die Tochter eines Bierhofbesitzers und zeugte mit ihr zehn Kinder. Nach ihrem Tod heiratete der erfolgreiche Kaufmann ein zweites Mal. Vier weitere Kinder waren die Folge. Auf dem Epitaph sind aber nur er und seine beiden Ehefrauen zu sehen.

Glaube, Hoffnung und Liebe

Auf dem Mittelbild der Tafel kniet der Ehemann mit seinen Ehefrauen vor dem Kreuz. "Seine zahlreichen Kinder und das ist ungewöhnlich für die damaligen Verhältnisse, wurden auf dem Epitaph nicht verewigt", staunt der Museumschef Knüvener. "Trotzdem könnte es ein glückliche Familie gewesen sein, denn auf den Seitenwangen sind zwei Frauenplastiken aufgestellt". Sie symbolisieren den Glauben und die Liebe. Über dem Familienwappen thront die Hoffnung. Ungewöhnlich auch, dass die Familie Schnitter bei ihrer Gedächtnistafel auf die übliche Schrifttafel mit einem Bibelzitat verzichtet hat. Damit wird deutlich, dass diese prachtvolle Gedächtnistafel wahrscheinlich den Übergang zu einer neuen Form des Epitaphs markiert.

Schwarze Bilder voller Ruß

Das Epitaph der Familie Schnitter hat den Restauratoren einiges Kopfzerbrechen bereitet. Nicht nur der Zahn der Zeit hat an dem Holzrelief, den Figuren und den Malereien genagt, sondern auch die Holzwürmer. Zudem war das wertvolle Stück von Ablagerungen überdeckt. "Die fettige Dreckschicht, möglicherweise Kerzenruß, ließ sich kaum ablösen", erzählt Restaurator Sven Taubert aus Dresden. Fast alle Gedenkbilder hatten ihre Farbigkeit, ihre Leuchtkraft eingebüßt und präsentierten sich schwarzgrau oder im dunklen Braun. Seit nunmehr fast fünf Jahren haben Restauratoren am Zittauer Epitaphienschatz gearbeitet, um ihn wieder zum Strahlen zu bringen.

Das Epitaph der Zittauer Familie Schnitter von 1670. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Erst bei der Sanierung haben wir festgestellt, wie farbig und lebendig die Bilder wirklich waren. Einige Epitaphien waren nahezu vollständig zerstört, sie erlebten ihre Auferstehung in alter Schönheit. Sven Taubert Dresdner Restaurator

Nicht alles konnten die Restauratoren in alter Pracht und Farbigkeit wiederherstellen. Silberarbeiten haben ihren grauen Schimmer ohne Glanz behalten. Nur das Gold leuchtet wieder wie damals. Die Technik hat sich in den Jahrhunderten auch beim Restaurieren kaum verändert. Noch immer werden ölleim- oder ölharzgebundene Farben verwendet. Die Zutaten sind u.a. Haut, Knochen und Kreide. Die Holztafeln bestehen aus Nadelholz, die Schnitzereien meist aus Linde. Der Arbeitstisch der Restauratoren steht voller geheimnisvoller Mixturen. Auf einigen prangt ein Totenkopf. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Gold, Silber und falsche Edelsteine

Bereits im 17. Jahrhundert waren die Künstler Meister der Täuschung. So haben sie in den Grund feine Ziselierungen eingearbeitet, dann mit Lackfarbe überzogen. Auf diese Weise immitierten die Künstler Gold. Auch Edelsteine wie Rubine wurden vielfach nur vorgetäuscht. Es war Glas, welches rückseitig bemalt und mit Goldflitter versehen wurde. Sogar dunkle Flecken malten die alten Meister auf, um die angeblichen Edelsteine wertvoller erscheinen zu lassen. Magisch leuchten nun wieder die falschen Rubine in der Tafel der Familie Schnitter.

Es ist damals wie heute bei den reichen Leuten: Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Auch bei Familie Schnitter, den heutigen Schneiders nicht.

Tragische Familiengeschichten sind verborgen

Seine zahlreichen Kinder ließen die Nachfahren von Rudolf Schnitter nicht auf dem Familienepitaph verewigen. Andere taten es, wie die Familie Barthel. Auf ihrem prachtvollen Gedenkbild geben sich nicht nur der Tod und der Teufel ein Stelldichein, sondern auch die Ehefrau Agnes Ritter mit ihren sieben Kindern. Als Stifterin hat die Zittauerin ihren Ehemann und ihre Kinder um viele Jahre überlebt. Die Familientragödie erschließt sich dem Betrachter erst beim genauen Hinsehen. Winzige rote Kreuze kennzeichnen die toten Kinder.

Der Epitaphienschatz von Zittau Epitaphien sind meist Tafeln aus Stein, Metall oder Holz, die an verstorbene Familienmitglieder erinnern. Sie sind oft aufwendig verziert, mit Skulpturen, Reliefs oder Bildern versehen. Epitaphen enthalten die Lebensdaten der Verstorbenen sowie einen Text, der mit dem Verstorbenen in Beziehung steht. Viele Gedächtnistafeln gingen aufgrund ihrer Bauweise aus Holz oder Bronze verloren. Doch Zittau verfügt innerhalb von Europa über einen einzigartig kostbaren Bestand aus der Zeit nach der Reformation. Mehr als 80 Denkmale von der Renaissance bis zum Barock sogar bis ins 18. Jahrhundert sind erhalten, darunter besonders prachtvolle Tafeln.

50 Epitaphien sind in der Ausstellung ab Ende Juli zu sehen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Geteiltes Kirchenschiff mit Doppelfunktion