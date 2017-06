Bei der Kontrolle eines in Weißrussland zugelassenen Autos hatten Zöllner auf der A4 bei Görlitz den richtigen Riecher: Der Fahrer hatte 66.400 unversteuerte Zigaretten in verschiedenen Hohlräumen seines Wagens versteckt.

Der 26-Jährige gab auf Nachfrage der Beamten an, nur eine Schachtel Zigaretten mit sich zu führen. Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Zöllner zuerst hinter der Verkleidung der Fahrertür mehrere Schachteln. Daraufhin wurde das komplette Fahrzeug intensiv kontrolliert. Die unversteuerten Zigaretten aus Tadschikistan waren in jedem erdenklichen Hohlraum versteckt: im Armaturenbrett, in den Türen, in den Seitenverkleidungen, in den Holmen und Schwellern. Außerdem gab es einen doppelten Fahrzeugboden und ein doppeltes Fahrzeugheck.