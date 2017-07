Seit Jahresbeginn beschlagnahmt der Zoll in Sachsen immer mehr illegales Schlangenleder. Wie das Hauptzollamt in Dresden am Donnerstag mitteilte, häufen sich speziell die Funde von Waren aus Pythonhaut. Insbesondere am Flughafen Leipzig/Halle stoßen die Zöllner demnach auf die illegalen Paketsendungen.