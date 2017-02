Nach der abgelaufenen Frist zur Umrüstung von kleinen Kläranlagen müssen die ersten Säumigen in Sachsen ein Zwangsgeld zahlen. Wie das Umweltministerium mitteilte, wurden bereits zwei Strafen verhängt. Betroffen sind Bürger aus Chemnitz und dem Landkreis Mittelsachsen. Sie müssen 950 bzw. 2.500 Euro zahlen. Fast alle Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen haben Zwangselder angedroht.

Der Freistaat Sachsen hat den Bau und die Umrüstung von privaten Kläranlagen seit 2009 mit mehr als 125 Millionen Euro unterstützt. Laut Umweltministerium wurden bis Ende 2016 Fördergelder für rund 72 100 Objekte durch die Sächsische Aufbaubank ausgezahlt. Die Frist für einen Antrag auf Förderung war am 31. Dezember 2016 abgelaufen.

Die Umrüstung beschäftigt auch noch die Gerichte. Nach Angaben des Oberverwaltungsgerichts in Bautzen sind dort sieben Verfahren zu Kleinkläranlagen anhängig. Dabei gehe es um den Anschluss ans öffentliche Abwassernetz oder Forderungen zur Befreiung von der Umrüstung. Sechs Fälle waren zuvor vom Verwaltungsgericht in Dresden verhandelt worden, einer in Leipzig.