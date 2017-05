Erinnerungen an chinesischen Betrüger in Rheinland-Pfalz

Dudenhöffer erklärte, was man bisher von der sächsischen Landesregierung gehört habe, sei relativ wenig. Das würde ihn eher an den Flughafen in Frankfurt-Hahn erinnern und die schlechten Erfahrungen, die man im Sommer vergangenen Jahres dort mit chinesischen Investoren gemacht hat. Das Land Rheinland-Pfalz wollte den Flugplatz damals kurz vor dem Bankrott verkaufen. Doch der Käufer entpuppte sich als Betrüger. Es handelte sich um einen chinesischen Piloten, der gar kein Geld hatte. Ob der für Rothenburg in der Lausitz angekündigte Deal ebenfalls platzen könnte, sei Dudenhöffer zufolge schwer einzuschätzen. Es gebe auch chinesische Investoren, die deutsche Unternehmen übernommen haben und mit denen man gute Erfahrungen sammeln konnte.

Zweifel an Standort und Konzept

Seine Zweifel begründet Dudenhöffer auch mit der Wahl des Standortes in der Lausitz. Seiner Ansicht nach seien Standorte in Osteuropa besser geeignet – nicht nur wegen steuerlicher Vorteile, sondern auch wegen anderer Kostenvorteile. Schließlich hat Dudenhöffer auch Zweifel am Konzept der Investoren. Allein der Bau einer Produktionsstätte für Elektroautos würde nicht ausreichen, um erfolgreich am Markt zu sein. Vielmehr müsse man den Kunden auch die Marke, Erfahrungen und das Werkstatt- und Servicenetz bieten.

Görlitzer Landrat ist zuversichtlich