Am Freitag hat sich die Dresdner Semperoper wieder in einen Ballsaal verwandelt. Bereits zum zwölften Mal fand der Semperopernball sowie der Semperopenairball auf dem Theaterplatz statt. Das Motto lautete "Dresden strahlt – grenzenlos in alle Welt". Auch dieses Jahr besuchte Prominenz aus allen gesellschaftlichen Bereichen den Ball. Laut Veranstalter feierten etwa 2.500 Gästen in der Oper und mehrere Tausende Menschen vor dem Haus.