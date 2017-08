Viele haben Dirty Dancing gesehen. Allein in Deutschland waren es neun Millionen Menschen. Im Fernsehen lief der Film mehrfach und die meisten verbinden eine besondere Erinnerung mit dem Film. Lesen Sie hier, was unsere Hörer schreiben.

Ute Müller-Koenitz:

"Als der Film 1989 im Großenhainer Kino anlief, stand ich ständig mit meinen Kindern, Juliane und Michael, stundenlang an der Kinokasse an. Endlich hatten wir die heiß ersehnten Eintrittskarten in der Hand und wurden aber beim Einlass von einer sehr unfreundlichen Person barsch abgewiesen. Michael war leider erst acht Jahre alt und durfte nicht in den Film. Juliane war schon zwölf. Gemeinsam bettelten wir, aber kein Weg führte zu Dirty Dancing. Wir waren sehr traurig. Aber später schauten wir den Film viele Male gemeinsam in der Familie an."

Ronny Stimmel aus Leipzig:

"Meine Erinnerung an diesen Film berührt eher die große Weltpolitik als den Film selbst. 1989 wurde "Dirty Dancing" auch in DDR-Kinos gezeigt. Meine Eltern hatten die Gelegenheit, ihn am Abend des 9. November in einem Leipziger Kino zu sehen. Als sie wieder nach Hause gekommen waren, schaltete mein Vater aus Gewohnheit die "Tagesthemen" ein. Dort verkündete der sehr ergriffen wirkende Hans-Joachim Friedrichs die Öffnung der Berliner Mauer. Meine Mutter sagte später, dass sie in diesem Moment gar nicht wusste, ob das Wirklichkeit war oder ob das noch zum gerade gesehenen Film gehörte. Glücklicherweise war es Wirklichkeit!"

Wussten Sie …



… dass bei den Außendrehs die Blätter der Bäume grün angesprüht wurden, da der Film im Sommer spielt, aber im Herbst gedreht wurde?

Ute aus Leipzig:

"1989 befand ich mich in einer schweren persönlichen Krise und aus diesem Anlass allein in einer fremden Stadt - in Wittenberg. Nichts schlimmer, als mit Problemen belastet, allein in einem sehr einfachen Hotel den Abend verbringen zu müssen! Also ging ich auf die Suche nach einem Kino. Der Titel des Filmes sagte mir nichts, aber ich wäre wohl in jeden Film gegangen. Da ich erst kurz vor Beginn der Vorstellung an der Kasse stand, bekam ich gerade noch eine Karte in der ersten Reihe! Ich verbrachte die Zeit dann mehr liegend, als sitzend, um überhaupt die volle Leinwand sehen zu können. Aber nach kurzer Zeit bemerkte ich nichts mehr von der Unbequemlichkeit meiner Position und war total gefangen in der Story und der Musik. Auf dem Nachhauseweg lief ich beschwingt und hatte nur noch einen Gedanken: "Alles kann gut werden!"



Im Laufe der Jahre habe ich den Film bestimmt zehn mal gesehen. Denn jedes Mal, wenn er im Fernsehen kommt, nehme ich mir zwar vor "nicht noch mal!", aber nur mal gaaaanz kurz reinklicken! Hahaha, und schon belieb ich hängen und lasse mich von den tollen Tanzszenen mitreißen. Leider nun immer mit einem traurigen Gedenken an den so früh verstorbenen Patrick Swayze."

Dr. Adelheid Hofmann schreibt:

"1989 kam dieser Film in der DDR in die Kinos und ich bin hochschwanger dreimal in einer Woche ins Kino gegangen! Das war wahrscheinlich dann meinem Nachwuchs doch zuviel und in der Nacht nach dem 3. Kinobesuch gingen die Wehen los. Dirty Dancing war sozusagen bei meinem Sohn der 'Rausschmeißer'. Er wird am 24. August 28 Jahre alt."

Heidemarie Kretzschmar schreibt:

"Meine Tochter und ich haben Dirty Dancing bestimmt 25 mal auf Teleclub in Englisch mit Untertiteln gesehen. Wir kannten jede Szene. Und das Geschluchze, wenn Jonny sein Baby bekam. Den Film in Deutsch haben wir dann später im Kino in Marienberg gesehen. Natürlich sind die Tränen geflossen. Und wenn Dirty Dancing auf irgendeinem Kanal kommt, wird geschaut. Mir gefällt am besten Lover-Boy."



Cathleen Sparmann:

"Wie bei wahrscheinlich vielen Frauen, ist Dirty Dancing mein absoluter Lieblingsfilm. Wenn der Film im TV gezeigt wird, verpasse ich ihn auf keinen Fall und darf auch nicht gestört werden. Mein persönliches Dirty-Dancing-Highlight fand im Jahr 2009 zu unserem Polterabend statt. Zehn unserer Kollegen haben für dieses Ereignis ein halbes Jahr trainiert und für diesen Abend eine fantastische Choreografie wie im Film einstudiert. Die Überraschung war absolut gelungen und die Stimmung an dem Abend bombastisch. Noch acht Jahre später reden wir sehr oft von diesem Auftritt, sehen uns Fotos und das Video an und schwelgen in Erinnerungen. Unter den fünf Tanzpaaren befanden sich übrigens nur ein Mann und eine Frau, die Tanzerfahrung hatten. Mein Mann und ich sind heute noch beeindruckt von diesem erfolgreichen Trainingsprogramm. Danke nochmal an die fünf Tanzpaare."

Beate Amberg:

"Ich habe am 14. September (Anmerkung der Redaktion: im Jahr 2009) abends die DVD reingelegt und Dirty Dancing angeschaut. Morgens auf der Fahrt zur Arbeit habe ich von seinem Tod. Ich hatte Patrick Swayze 2005 in London im Piccadilly Theatre auf der Bühne erlebt, einfach Wahnsinn."

Das bemerkte ein Fan:



Es gab auch Regiefehler: Jonny zieht vor dem berühmten Abschlusstanz mit Baby seine coole Lederjacke gleich zwei Mal hintereinander aus.

Maritta Marx schreibt:

"Ich habe den Film noch nie gesehen. Nur Ausschnitte. Ich schreibe Ihnen das, weil Sie niemanden kennen der den Film noch nicht gesehen hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und Ihr Programm finde ich immer sehr gut."

Herbert Schönherr:

"Ich kann mich noch gut an diesen Film erinnern. In der Kleinstadt Thum im Erzgebirge hatten wir unter meiner Leitung einen Jugendfilmklub. Als dieser Film herauskam, setzte ich mich mit der Film-Bezirksdirektion Karl-Marx-Stadt in Verbindung und erwirkte für uns, dass wir an drei Tagen (Freitag bis Sonntag) diesen Film bekamen (noch vor anderen größeren Kinos der Umgebung). Drei Veranstaltungen pro Tag (17, 20, 22 Uhr) waren geplant. Da aber der Andrang so groß war, entschlossen wir uns, am Sonntag eine Vormittags- und Freitag und Samstag eine Nacht-Veranstaltung um 0:00 Uhr durchzuführen. Das habe ich im nahen 'Volkshaus' zur Tanzveranstaltung durchsagen lassen. In diesen drei Tagen lief der Film zwölf Mal. Jedes Mal 'volle Hütte'. War ein tolles Erlebnis."