Er ist Sachsens Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident - Martin Dulig (SPD). Mitten in der laufenden Legislaturperiode muss der Koalitionspartner CDU einen neuen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten finden. Der bisherige Amtsinhaber hat seinen Rücktritt angekündigt. Und Martin Dulig sagt, die sächsische CDU erinnere ihn derzeit an einen trägen alten Tanker auf hoher See, dem der Kompass abhandengekommen ist.



Was bedeutet dieser Personalwechsel bei der Union für die Sachsen-SPD? Wie denkt Dulig über den möglichen neuen Regierungschef Michael Kretschmer? Und wie sieht er die Situation der SPD auf Bundesebene?



Hören Sie Martin Dulig im Interview - am Dienstag, 7. November 2017, zwischen 18 und 19 Uhr live beim MDR Sachsenradio. Die Fragen an ihn stellen Uta Deckow und Peter Neumann. Wenn auch Sie Fragen an Martin Dulig haben, können Sie uns diese via Mailformular schicken.