Das Sachsenradio | 10. Juni 2017 | ab 13 Uhr Was Sie schon immer mal von "Zimmi" wissen wollten ...

Am Sonnabend machen unsere Hörer Radio: Jede Stunde ist ein neuer Co-Moderator an der Seite von Mario Hille im Sachsenradiostudio. Prominenter Gast ist Gert "Zimmi" Zimmermann. Sie können Ihn schon jetzt mit Fragen löchern: Steigt Dynamo Dresden nächstes Jahr endlich auf? Was traut "Zimmi" RB in der Champions-League zu? Was war sein schönster Versprecher? Stellen Sie Ihre Frage an Zimmi.