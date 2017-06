Was tun gegen die Kartoffelkäfer-Plage? Hilft Absammeln?

Gibt Gartentipps: Gartenberaterin Helma Bartholomay Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Absammeln kennen schon Generationen von Gärtnern. Das hat man früher oft gemacht, auch auf großen Flächen. Es ist nicht die einfachste, aber die biologischste Variante. Alternativ kann man auch schauen, ob man mal eine Spritzung in Betracht zieht. Da muss man abwägen, gerade bei kleineren Flächen. Das regelmäßige Absammeln kann aber durchaus Ruhe reinbringen.

Was hat man falsch gemacht, wenn die Zimmertanne von unten her immer brauner wird?

Es kann mit dem Gießen zusammenhängen. Zu reichliches Gießen kann manchmal eine Rolle spielen, dass dann kleine Wurzelchen abfallen und die Pflanze anfängt, braune Spitzen zu bekommen oder von unten her braun wird. Es kann auch an einem zu kleinen Topf liegen, wenn die Pflanze gewachsen ist. Pflanzen in Töpfen wollen gedüngt werden. Sie können sich die Nährstoffe nicht irgendwo her holen und brauchen sie von uns. Im Winter kann auch trockene Heizungsluft eine Rolle spielen.

Wie hält man Schädlinge von Blumenkohlpflanzen fern?

Beim Pflanzen sollte man an einen Fruchtwechsel denken, also die Stelle vom Vorjahr möglichst meiden. Der Boden und die Düngung spielt eine Rolle und die zusätzliche Bewässerung, gerade um große Köpfe zu bekommen. Um Schädlinge fernzuhalten bietet sich eine Mischkultur an, also andere Pflanzen dazwischen setzen. Wichtig ist eine regelmäßige Kontrolle. Räupchen kann man zeitig absammeln. Bei Blattläusen könnte man auch mit einer Fitwasserlösung sprühen.

Gelbe und löchrige Blätter bei der Süßkirche. Ist das ein Pilz? Was kann man tun?

Schmecken nach Sommer: dunkelrote Kirschen Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner Wenn die Löcher kreisrund und dunkel sind und später das Gewebe rausfällt, könnte es die Schrottschusskrankheit sein. Es könnte sich auch um die Blattfallkrankheit handeln. Man sollte die Blätter mal mit zur Pflanzenschutzberatung nehmen. Dann muss man sehen, wie man vorgeht. Gegen die Schrottschusskrankheit ist im Moment nichts im Haus- und Kleingartenbereich zugelassen. Gegen die Monilia gibt es Mittel. Eine Beratung kann helfen.

Was kann man tun, wenn die vorgezogene Petersilie erst gut wächst und später eingeht?