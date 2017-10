Sachsenradio-Reporterin Esther Schmidt hat sich einer Wandergruppe am Rande der Dresdner Heide angeschlossen, bewaffnet mit Rucksack und Trekkingstöcken. Sie wollte wissen, was Wanderer vor und nach dem Wandern für ihre Füße tun. "Ich habe gute Wanderschuhe und spezielle Wandersocken. Die schwitzen nicht, die reiben nicht," sagt eine Wanderin. Ein Mann fügt hinzu: "Für das, was Füße leisten müssen, macht man sicher zu wenig, würde ich sagen." Recht hat er.