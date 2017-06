Pet Shop Boys in Dresden

Wer uns ein persönliches Foto mit seinem Haustier schickt, kommt in den Lostopf.



Aus allen Einsendungen, die vom 16. bis zum 28. Juni 2017 bei uns eingehen, verlosen wir im Frühprogramm von MDR SACHSEN Eintrittskarten für Sie und Ihre Begleitung für das Pet-Shop-Boys-Konzert am 29. Juni 2017 in Dresden. Die Gewinner können sich auf einen richtig guten Konzertabend in einer hoffentlich lauen Sommernacht freuen.