Eine Ausstellung mit Bildern Michael Triegels zu den sogenannten Tischreden des Reformators Martin Luther ist seit letzter Woche im Leipziger Museum der bildenden Künste zu sehen. Im Zentrum der Schau stehen elf kleinformatige Bilder auf Pergament, die der Leipziger Künstler als Illustrationen für eine Ende 2016 im Insel Verlag erschienene Auswahl der Tischreden gemalt hat. Triegel kam 1968 in Erfurt zur Welt. Er ist unter anderem als "Papstmaler" bekannt, seit er 2010 ein Porträt von Papst Benedikt XVI. geschaffen hat. In den Tischreden bietet Triegel keine klassischen Buchillustrationen, die direkt das Wort ins Bild setzen. Vielmehr werden die theologischen und politischen Äußerungen Luthers in symbolische Stillleben transformiert, wie das Museum weiter mitteilte. Sie berührten die Themen Gott, Glaube, Tod und Teufel. Ergänzt werden die Blätter durch eine Auswahl von Gemälden, Zeichnungen und Grafiken Triegels, die sich ebenfalls mit Tod und Auferstehung auseinandersetzen. Die Ausstellung "Michael Triegel. Logos und Bild" ist ein Beitrag zum Reformationsjubiläum. Sie ist bis zum 6. August zu sehen.

Václav Luks - tschechischer Cembalist, Hornist und Dirigent. Bildrechte: Václav Luks © Petra Hajská

Der tschechische Cembalist und Dirigent Václav Luks erhält den sächsischen Mozartpreis 2017. Der 46-jährige Musiker, der auch Hornist, Musikwissenschaftler und Pädagoge ist, werde damit für seine "kulturverständigende Arbeit in Böhmen und Sachsen" geehrt. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Sächsische Mozart-Gesellschaft richtete erstmals 1992 ein "Kleines Mozartfest" in Chemnitz und Umgebung aus, das im darauffolgenden Jahr bereits 26 Veranstaltungen umfasste. Diese Entwicklung würdigte die Deutsche Mozart-Gesellschaft e.V. und gab die Ausrichtung des 44. Deutschen Mozartfestes 1995 in die Hände der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e.V. und damit erstmals in die neuen Bundesländer.



Seit 1996 findet das Festival unter dem Namen Sächsisches Mozartfest statt. 2003 und 2008 richtete der Verein ein weiteres Mal das Deutsche Mozartfest aus. Der Mozartpreis wurde am 12. Mai im Rahmen des Eröffnungskonzertes des Sächsischen Mozartfests unter dem Motto "Mozart und Böhmen" in der Kreuzkirche Chemnitz an Václav Luks verliehen. Im Vorjahr war der Dresdner Pianist Peter Rösel mit dem Preis geehrt worden.



Das 26. Mozartfest findet bis zum 18. Mai in Chemnitz und weiteren Veranstaltungsorten in der Region statt.