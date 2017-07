Unsere Morgenmoderatorin Elena Pelzer hat am 6. Juli 2017 ihre Zwillinge zur Welt gebracht. Anna und Tim sind gesund und wiegen bereits stolze 2.500 Gramm.

Herzlichen Glückwunsch: Anna und Tim sind da! Bildrechte: MDR/Elena Pelzer

Angst vor schlaflosen Nächten hat Elena Pelzer nicht, "hab ich doch eh immer, als Frühmoderatorin", sagte sie vor ein paar Wochen in einem Interview. Zwillinge liegen in der Familie von Elena Pelzer. Ihr Onkel ist ebenfalls Zwillingspapa.



Einen Plan für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass beide gleichzeitig schreien, hat sie auch schon: "Ruhig bleiben, mit beiden reden und der Reihe nach versorgen." Soweit die Theorie, jetzt kommt der Praxistest. Von ihrem Mann bekommt Elena Pelzer auf alle Fälle große Unterstützung und die Schwiegermama möchte auch mit anpacken. Schließlich will die große Schwester auch liebevoll umsorgt sein.