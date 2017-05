Steuerberater Steffen Freyboth: Nicht jeder ist verpflichtet eine Steuererklärung zu machen. Nur Arbeitnehmer, die in der Steuerklasse 5/3 unterwegs sind und natürlich alle, die unternehmerische Einkünfte haben. Dazu zählen Menschen mit Vermietungseinkünften, Gewerbliche und Selbständige. Auch wer höhere Spekulationsgewinne hat, muss eine Steuererklärung abgeben.

Es gibt einen großen Anteil von Menschen, die ihre Erklärung nicht online, sondern in Papierform abgeben. Man darf das auch, das ist kein Problem. Wie lange das noch so sein wird, werden wir sehen.

Die Fahrten zur Arbeitsstätte sind vollständig absetzbar, egal wie weit sie sind. Es gibt aber eine Pauschale, die bis zu 4.500 Euro pro Jahr gedeckelt ist. Haben Sie höhere Kosten, müssten Sie die dem Finanzamt nachweisen. Die wären aber auch absetzbar. Es muss der kürzeste Weg angesetzt werden. Wer zweimal am Tag zur Arbeit fährt, kann auch zwei Strecken täglich absetzen.

Was tun, wenn die Betriebskostenabrechnung für 2016 erst Ende 2017 zugestellt wird? Kann diese zur Steuererklärung nachgereicht werden oder erst im nächsten Jahr?

Die Betriebskostenabrechnung gehört mit in die Steuererklärung. Da aber viele Vermieter diese erst zum Jahresende aushändigen, akzeptiert das Finanzamt in aller Regel, dass man die Abrechnung des Vorjahres einreicht.

Das ist nicht ganz einfach. Das Finanzamt sagt, dass ein Arbeitszimmer nur absatzfähig ist, wenn man 50 Prozent der Arbeitszeit darin verbringt und beim Arbeitgeber kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Wenn man das Zimmer nutzt, kann man in Berufung gehen. Es kann in dieser Hinsicht aber immer wieder Nachfragen geben. Keine Probleme gibt es, wenn es sich um Tätigkeiten handelt, die ausschließlich in dem Arbeitszimmer stattfinden, z.B. bei Schriftstellern, Journalisten, aber auch bei Dozenten. Ein Arbeitszimmer ist ein Raum, der für nichts anderes, als für die Arbeit genutzt wird.