Henriette Schmidt: Was ist die Flexirente? Für wen ist sie gedacht?

Christian Lindner: Die Flexirente ist eine umfassende Neuregelung des Hinzuverdienstrechts. Sie ist maßgebend für alle diejenigen, die noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht haben, die also vorzeitig in Altersrente gegangen sind. Sie gilt für Menschen, die nur einen bestimmten Hinzuverdienst haben dürfen, um gleichzeitig die volle Rente zu beziehen. Sinn der Flexirente ist es, die Vereinbarkeit zwischen einer Teilzeitbeschäftigung und dem Rentenbezug deutlich zu verbessern. Das ist nach dem bisherigen Teilrentenrecht so gut wie nie der Fall gewesen.



Stimmt es, dass Gut- oder Besserverdiener von dieser Flexirente nicht profitieren?

Nein, das stimmt nicht. Es profitieren eigentlich alle ordentlich davon.

Stimmt es, dass man mit der Flexirente später Steuern sparen kann?

Ich bin jetzt nicht der vertiefte Steuerexperte, aber die Besteuerung des Rentenanteils hängt vom Rentenbeginn ab. Wenn ich beizeiten in Rente gehe, in Gestalt einer Flexirente, und auch nur eine geringe Teilrente in Anspruch nehme, dann führt das dazu, dass dieses erste Jahr maßgebend für die Festschreibung des Steuerfreibetrags ist. Genaue Informationen bekommt man vom Steuerberater oder vom Finanzamt.

Stimmt es, dass die Regelungen für die Flexirente so kompliziert sind, dass sie viele Menschen abschreckt und sie die Flexirente gar nicht nutzen werden?

Das ist teilweise richtig. Es gibt bei der Flexirente zwei Grundmodelle. Es wird für die Menschen kompliziert, die die Flexirente für einen sehr langen Zeitraum in Anspruch nehmen, zum Beispiel Schwerbehinderte, oder für Menschen, die in dem Zeitraum schwankende Hinzuverdienste haben.

Wie war der Hinzuverdienst zur Rente bisher geregelt?

Bis jetzt konnte man als vorzeitiger Altersrentner 450 Euro monatlich hinzuverdienen, ohne dass von der Rente etwas abgezogen wurde. Zweimal im Jahr durfte dieser Hinzuverdienst bis zum Doppelten überstiegen werden. Es durften also 900 Euro erzielt werden. Lag der Hinzuverdienst auch nur einen Cent über der Grenze, hat das dazu geführt, dass die Rente um ein Drittel gekürzt wurde. Dieses Problem gibt es in der Zukunft nicht mehr.

Darf man wie bisher, wenn man die Regelaltersgrenze erreicht hat, unbegrenzt dazu verdienen?

Das bleibt so. Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, kann weiterhin ohne Hinzuverdienstgrenze so viel dazu verdienen, wie er möchte. Da gibt es nach oben keine Grenze. Die Rente verringert sich dadurch nicht. Das einzige, was zugreift, ist das Finanzamt.

Was wird anders und besser mit der Flexirente?

Bisher wurde für die Hinzuverdienstprüfung immer ein Monatsbetrag zugrunde gelegt. Der wird jetzt durch einen Jahresbetrag ersetzt. Das sind künftig 6.300 Euro, die anrechnungsfrei sind als Hinzuverdienst. Alle Jahresbeträge, die künftig über dieser Summe liegen, werden zu 40 Prozent auf die Altersrente angerechnet. Die müssen noch einmal durch zwölf geteilt werden, um auf den Monatsbetrag zu kommen.

Welche Gestaltungsmodelle gibt es bei der Flexirente?

Es gibt ein Grundmodell, das zukünftig die Chance hat, zum Standardmodell beim Renteneintritt zu werden. Ein Beispiel: Eine Versicherte wird im Oktober 2017 63 Jahre alt und geht im November in Rente. Bisher war es so, dass sie ab November aus dem Arbeitsleben ausscheidet und in Rente geht. Dass muss sie nun nicht mehr machen, da sie ja einen Jahresbetrag von 6.300 Euro verdienen kann, also den Verdienst von November und Dezember (sie verdiente brutto 3.000 Euro monatlich), ohne das Rentenabzüge zu befürchten sind. Selbst im Januar und Februar 2018 kann sie noch weiterarbeiten und je Monat 3.000 Euro verdienen, da sie ja auch im neuen Kalenderjahr wieder bis zu 6.300 Euro dazuverdienen kann. Parallel kann sie für vier Monate (November bis Februar) die volle Rente beziehen. In diesen vier Monaten zahlt die Versicherte auch noch Rentenversicherungsbeiträge und kann ihren Rentenanspruch weiter erhöhen.



Es gibt weitere Modelle, auch komplizierte, aber das würde jetzt hier an der Stelle zu weit gehen.

Gilt die Flexirente auch für Selbstständige?