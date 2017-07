MDR SACHSEN: Woran liegt es, dass sich Infektionskrankheiten wieder mehr ausbreiten? Im Jahr 2015/2016 gab es z.B. vermehrt Masernfälle.

Nils Lahl: Es gibt mehrere Aspekte. Prävention wird nicht der größte Stellenwert eingeräumt, viele sind nicht gut informiert und das Thema wird gern auf andere projiziert. Nach dem Motto, das geht mich nichts an, damit bin ich durch, ich bin ja kein Kind mehr. Was gehen mich die Kinderkrankheiten an.

Am 7. Juli soll es ein neues Gesetz geben, dass Kindertagesstätten dazu verpflichtet, dem Gesundheitsamt mitzuteilen, wenn ein Kind keinen ausreichenden Impfschutz hat? Was ändert sich in der Praxis?

In Sachsen ist per Rechtslage festgelegt, dass Eltern bei der Aufnahme eines Kindes in die Kindertageseinrichtung kundtun müssen, welche Impfungen beim Kind durchgeführt wurden oder wie sie zur Impfung stehen. Das was jetzt neu im Bund beschlossen wird, ist in Sachsen schon Praxis.

Warum ist der Impfschutz bei Kindern, die eine Kindereinrichtung besuchen, so wichtig?

Dort, wo viele Kinder zusammenkommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Infektionskrankheiten ausbreiten, viel größer, als wenn man zu zweit oder zu dritt im Haushalt ist. Gerade, wenn kleine Geschwister im Haushalt sind und man eine Infektionskrankheit in die Familie trägt, kann es zu Komplikationen kommen. Aber nicht nur da. Immer wieder kommt es zu Komplikationen. Menschen reagieren ganz unterschiedlich. Das ist ein Bündel: Viele Menschen, vielen Möglichkeiten, also Schutz.

Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, verweisen oft auf die Risiken, die Impfungen mit sich bringen. Wie groß sind diese Risiken?

Besonders kleine Kinder leiden unter den Komplikationen von Infektionskrankheiten. Impfen schützt. Bildrechte: colourbox Infektionskrankheiten begleiten uns Menschen, seitdem wir denken können. Was wir beobachten ist, dass vor allem ganz kleine Kinder von Komplikationen bei Infektionserkrankungen betroffen sind. Aber auch bei Erwachsenen sind Komplikationen bei sogenannten Kindererkrankungen häufig. Wenn ich nicht impfe, gehe ich das Risiko von Komplikationen bei Kindern ein, die wir in den letzten Jahren wieder häufiger beobachtet haben. Bei unter Einjährigen gibt es eine Komplikationsrate bei Masern von über 20 Prozent, ebenso bei den Erwachsenen.



Dem normalen Schulkind, das Masern hat, geht es nicht gut, aber das Kind steckt die Erkrankung gut weg. Gefährdet sind die ganz Kleinen und Erwachsenen. An Masern kann man sich sozusagen im "Vorbeigehen" anstecken.



Der Umkehrschluss: Wie hoch ist die Komplikationsrate durch Impfung? Das ist mehrfach und sehr weitreichend untersucht. Wir sprechen in Deutschland von einer Rate von 0,03 pro 100.000 Einwohner, das sind drei auf zehn Millionen Menschen, wo wir anerkannte Impfkomplikationen haben. Bei einer Nutzen-Risiken-Abwägung liegt der Nutzen bei diesen Zahlen absolut bei der Impfung.



Bei welchen Kinderimpfungen ist es besonders wichtig, dass man die Auffrischungsimpfung bzw. die zweite und dritte Impfung nicht verpasst?

Ganz aktuell ist das bei Masern der Fall. Wir haben in Sachsen die Empfehlung, dass nach dem ersten Geburtstag eine Masernimpfung verabreicht wird und dann vor der Einschulung wieder, also ab dem vierten Geburtstag. Ansonsten gibt es keinen Langzeitimpfschutz. Es gibt Kinder, die haben nur eine Impfung bekommen und die wurden masernkrank, weil die zweite Impfung fehlt. Eine Impfung funktioniert nur eine Weile. Der Impfschutz lässt nach. Eine zweite Impfung muss das Immunsystem noch einmal daran erinnern. Man spricht von einem sogenannten Booster-Effekt. Bei vielen anderen Impfungen verhält es sich ähnlich.

Wie werden Impfstoffe, bevor sie beim Menschen eingesetzt werden, getestet?

Es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Impfstoffe zu entwickeln und zu testen. Es werden mehrere Phasen durchlaufen. Der Vorgang ist hochkomplex. Auch am Menschen werden zum Abschluss klinische Studien durchgeführt, wo die Wirksamkeit und Sicherheit nachgewiesen wird. Erst dann kommt die Zulassungsphase. Die Studien werden weltweit gemacht.

In Sachsen gilt die Impfempfehlung gegen Rotaviren und Meningokokken. Was ist so gefährlich an den Erkrankungen?

Wir empfehlen die Impfung gegen Rotaviren ab der siebenten Woche. Das Virus verursacht im gefährlichsten Falle einen Durchfall, der die Kinder richtig auslaugt und entwässert. Man kann schwer krank werden oder sogar sterben. Das geht sehr schnell und bevor man es erkennt, ist es möglicherweise schon zu spät. Bei den Meningokokken ist es ähnlich. Wir erleben zum Teil brutal rasche Verläufe innerhalb weniger Tage. Sodass man den Menschen nicht mehr helfen kann. Es gibt einen Gipfel der Erkrankung im frühen Kindesalter und im Jugendalter. Da ist es empfehlenswert zu schützen.

Als Erwachsener, zum Beispiel über dreißig, ist man nicht so gefährdet?

Das hat einen Haken. Wir können einen Erreger in uns tragen und zum Beispiel Meningokokken auf unsere Kinder und Enkel übertragen, die dann krank werden.

Sollten sich auch Erwachsene gegen Meningokokken impfen lassen?

In Personengruppen, die viel mit Kleinkindern oder Jugendlichen zu tun haben, wie zum Beispiel Erzieher, sollten sich gegen Meningokokken-B impfen lassen. Es kann auch beruflich nötig sein oder wenn eine Reise ansteht. Generell muss nicht geimpft werden.

Welche Impfungen sind für über 60-Jährige zu empfehlen?

Wichtig ist die zehnjährige Auffrischung von Tetanus, Diphterie, Keuchhusten und Polio. Außerdem die Pneumokokken-Impfung. Wir haben immer wieder bei Senioren schwere Lungenentzündungen. Einer der Hauptkeime sind Pneumokokken. Eine andere Empfehlung, die noch nicht so alt ist, ist die Impfung gegen Gürtelrose. Ab dem 50. Lebensjahr ist eine Impfung empfehlenswert. Die Gürtelrose macht uns Sorgen, weil viele zu spät und nicht optimal therapiert werden. Dann gibt es Schmerzsyndrome, die im Nachhinein immer wieder auftauchen, auch bis zum Lebensende.