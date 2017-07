MDR SACHSEN: Was sind die häufigsten Haarprobleme?

Prof. Wollina: Das häufigste Problem ist der Haarausfall. Das kann Patienten ganz schon beeinträchtigen. Das zweite Problem: Haare wachsen am falschen Ort. Auch das kann zum Problem werden. Problem Nummer drei: die Haarfarbe. Wir werden grau, wenn wir älter werden. Manchmal können auch Medikamente die Haarfarbe ändern. Das ist dann unangenehm.

Warum verlieren manche Männer schon ab 30 fortschreitend ihr Kopfhaar und andere haben einen vollen Haarschopf bis ins Alter?

Der wichtigste Grund ist die Genetik, also wie unsere Gene beschaffen sind - was wir von unseren Vorfahren geerbt haben. Wenn jemand schon sehr zeitig, mitunter ab 20, über Haarausfall klagt, dann ist es in der Regel so, dass das in der Familie schon häufig vorgekommen ist. Männer, die so zeitig Haare verlieren, gehören auch zur Risikogruppe der Herzinfarkt-Patienten, in späteren Jahren natürlich. Das ist in den letzten Jahren sehr intensiv untersucht worden. Wer frühzeitigen Haarausfall hat, ist gut beraten, andere Risikofaktoren auszuschließen, die das Herz schlechter arbeiten lassen.

Kann man den Haarausfall beim Mann herauszögern?

Ja, das ist in den meisten Fällen möglich. Da der Haarausfall hormonell ist, kann man durch Blockierung von Hormonrezeptoren an den Haarwurzeln das Ganze verlangsamen. Am wirksamsten sind Medikamente, die eingenommen werden und über den Blutweg an die Haarwurzel herankommen.

Wieviel Haarausfall pro Tag ist normal?

Es kommt darauf an, wie viele Haare man überhaupt hat. Haarausfall hat eine gewisse jahreszeitliche Schwankung. Es ist ein bisschen wie bei den Hühnern und der Mauser. Die meisten haben im Frühjahr und im Herbst etwas mehr Haarausfall, was aber physiologisch bedingt ist. Ich würde nicht beginnen, die Haare zu zählen. Wichtig ist, dass nach dem Haare waschen und Kämmen nicht der Eindruck besteht, dass die Haardichte dünner geworden ist. Dann ist irgendwas nicht richtig.

Was nützen Koffein-Shampoos bei Haarausfall?

Koffein ist nichts Schlechtes. Koffein hat wirklich einen Effekt auf die Haarwurzel. Um ein starkes Haarwachstum zu bekommen, müsste man so viel Kaffee trinken, wie in eine Badewanne hineinpasst. Das kann aber auch das Kopfmittel nicht erreichen, was gegen den Haarausfall empfohlen wird. Es gibt messbare Effekte, aber die werden nicht so sein, dass ein starker Haarausfall wieder in ein Haarwachstum umgewandelt werden kann. Messbar ist der Effekt, kosmetisch aber sicher nicht ausreichend.

Stimmt es, dass Shampoos das Haar schwächen? Welche natürlichen Mittel gibt es, mit denen man seine Haare waschen kann?