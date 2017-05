Moderator Frank Michael Bauer mit Musiker Fritz Puppel. Bildrechte: MDR/Frank Michael Bauer

Das Lied "Am Fenster" wurde zunächst deshalb nicht veröffentlicht, weil die Verantwortlichen meinten, eine Geige habe nichts in einem Rocktitel zu suchen. Sie schlugen stattdessen der Band als "Ersatzinstrument" vor:



a) eine Trompete

b) eine Flöte oder

c) ein Saxophon