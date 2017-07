Ein Jahr nach dem Hype Was wurde aus Pokémon-Go?

MDR SACHSEN: Spielt heute noch jemand Pokémon-Go?

Daniel Herbig: Der Hype um Pokémon ist deutlich abgeflacht. Man kann aber nicht sagen, dass das Spiel tot ist. Statistiken von Marktforschungsunternehmen sagen, dass vor einem Jahr 100 Millionen aktive Nutzer im Monat gespielt haben. Mittlerweile sind es noch 60 Millionen. Was immer noch eine ordentliche Menge ist. Aber da der Hype am Anfang so riesengroß war, ist nun die Nutzerbasis nicht mehr so groß wie damals.

Woran liegt es, dass heute weniger spielen?

Ich denke, es ist normal bei Spielen, dass die Nutzerbasis abflacht. Man ist am Anfang neugierig, hat mehr Spaß als wenn man das ein Jahr lang macht. Bei Pokémon-Go ist es nochmal ein Sonderfall, da das Spiel so eine soziale Komponente hat. Das heißt, je mehr Leute unterwegs sind, desto mehr Spaß hat man auch selbst. Das Spiel basiert darauf, dass man mit anderen Leuten zusammenspielt. Es gibt ja Arenakämpfe, in denen man mit anderen Spielern kooperieren muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Wenn man im Regen eine halbe Stunde an einer Arena rumsteht, macht das natürlich keinen Spaß. In der Anfangszeit waren da Hunderte Leute in allen Städten unterwegs. Man hat neue Leute kennengelernt und das hat auch Spaß gemacht, zusätzlich zum eigentlichen Spiel.

Gibt es Neuerungen am Spiel Pokémon-Go?

Es kamen jetzt zum Jubiläum neue Funktionen heraus. Es gibt immer mal wieder neue Pokémon oder Themen, an denen man teilnehmen kann, zum Beispiel zu Halloween gab es das. Das Spiel wird noch aktiv unterstützt, aber es wird mit der Zeit etwas weniger.

Ist denn bald ein vergleichbarer Hype in Aussicht?

Man muss sagen, dass der Hype von Pokémon einzigartig war und das wird wohl auch erstmal so bleiben. Das liegt vor allem auch an der sozialen Komponente und der großen Teilnehmerzahl. Das funktioniert nur, wenn das Spiel auch auf die Straßen führt. Und genau das ist technisch schwierig. Viele Leute haben keine Lust, das Haus zu verlassen. Da muss man viel bieten und das ist für andere Entwickler schwierig nachzustellen. Spiele, die mit der Realität verknüpft sind, die sind sehr schwer umzusetzen. Momentan ist nichts am Horizont in Sicht, das so etwas ähnliches könnte.