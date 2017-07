Bildrechte: Colourbox

Die geputzten Bohnen in Salzwasser bissfest garen und blanchieren. Gut abtropfen lassen.



Aus Konfitüre bzw. Honig, Limettensaft, Chilipulver, Salz, Pfeffer und Öl ein Dressing rühren und mit den Bohnen mischen. Etwa eine halbe Stunde an kühlem Ort ziehen lassen.



Das Fruchtfleisch der Aprikosen in schmale Spalten schneiden.



Die Minze in feine Streifen schneiden und zusammen mit den Aprikosenspalten unter den Salat heben.



Abschmecken und mit den Pinienkernen bestreut servieren.



Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten plus eine halbe Stunde Ruhezeit