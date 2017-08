Zucchini und Aubergine in Scheiben, die entkernten Paprika in mundgerechte Stücke schneiden. Gemüse auf Alufolie von beiden Seiten grillen.



Cocktailtomaten halbieren. Mozzarella in Stücke schneiden. Das gegrillte Gemüse mit den Tomaten und dem Mozzarella mischen.



Alle übrigen Zutaten für die Sauce verrühren und den Gemüsesalat damit marinieren. Die Basilikumblätter grob zupfen und zum Schluss untermischen.



Schmeckt am besten, wenn das Grillgemüse noch etwas warm ist.