Da wollte ich endlich mal zeigen, was ich kann. Und dann wurde es eine solche Pleite.



Das erste Mal ging es über den großen Teich. Urlaub in Mexiko. Strand, Palmen, feine Cocktails, die geheimnisvollen Pyramiden der Ureinwohner. Das hat man nur einmal im Leben. Ich bereitete mich also generalstabsmäßig auf diese Reise vor, holte mir Bildbände und Videos und las über Land und Leute.



Und ich wollte natürlich auch ein paar Brocken Spanisch anbringen, eine Sprache, die mir vollkommen fremd ist. Das ist man dem Land der Sehnsüchte schon schuldig.



Um meine Frau zu beeindrucken, lernte ich heimlich ein paar Sätze auf Spanisch, die ich lässig an der Rezeption des Hotels anbringen wollte. Begrüßung, Freude über das Hiersein und der Wunsch nach einem möglichst schönen Zimmer. Diese Sätze büffelte ich ohne Unterlass, auch im Flugzeug memorierte ich das verbale Gesamtpaket immer wieder vor mich hin.



Dann im Hotel, der große Auftritt. Mit bedeutungsschwerer Miene ließ ich meine auswendig gelernte Rede im feinsten Spanisch vom Stapel. Meine Frau staunte, und damit hatte ich mein erstes Ziel bereits erreicht. Jetzt mussten nur noch die Damen an der Rezeption vor Ehrfurcht erstarren. Sie erstarrten, genau wie von mir erwartet, aber eher vor Überraschung. Die beiden schauten mich aus großen runden Augen an. Sie verstanden keines meiner Worte. Was ist das für ein minderwertiges Hotel, dachte ich, in dem man nicht mal Spanisch versteht. Die beiden holten dann eine Dritte, offenbar die Chefin, vor der ich meine spanische Rede wiederholte. Diese brach in ein ohrenbetäubendes Gelächter aus, in das die beiden anderen einfielen. Nachdem sie sich beruhigt hatten, baten sie mich auf Englisch, meinen Wunsch zu wiederholen, sie hätten nämlich nichts, aber auch gar nichts verstanden.



Da stand ich nun da. Eigentlich war alles richtig, aber vielleicht falsch betont, wie auch immer … Tja, wer Sprachen kann, hat mehr vom Leben …



Ich bewundere Menschen, die mehrsprachig sind. Und ich beneide sie ein wenig. Die Isolierung der DDR hat meiner Generation die Möglichkeit genommen, Sprachen im Ausland zu lernen. Wie gut haben es doch die jungen Leute heute.



Und ich denke da auch immer an die Freunde im Sorbischen, die haben ja auch zwei Sprachen in sich, welch großes Geschenk.



Meine liebe Freundin Magdalena aus Breslau pendelt mühelos zwischen Deutsch und Polnisch hin und her, ich bin da immer wieder baff, wie so etwas geht. Eigentlich ist man in dieser gleichermaßen digitaler wie globalisierter Welt ohne Sprachkenntnisse total erledigt. Also, liebe Hörer, Sprachen lernen!



Warum erzähle ich Ihnen so viel über Sprachen? Nun, das hat mit dem heutigen Tag zu tun. Es ist Pfingstsonntag.



Das Pfingstfest ist ein Fest, das sich schwer erklärt. Das gebe ich zu. Weihnachten ist selbsterklärend, das ist der Geburtstag des Gottessohnes. Ostern, das Fest der Auferstehung des Herrn nach der furchtbaren Kreuzigung. Das ist auch gut verständlich.



Aber Pfingsten? Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Aber wer bitte schön, ist der Heilige Geist. Schwierig zu erklären. Gottvater und sein Sohn Jesus sind in der Regel gegenständlich in der Kunst auf Bildern zu sehen.



Der Heilige Geist, den wir heute zu Pfingsten feiern, ist eine Kraft, die wir nicht sehen, wohl aber spüren können. Dort, wo immer etwas an Fahrt aufnimmt, Kraft entwickelt oder aufbricht, da ist der Heilige Geist im Spiel. Er ist eine Person der Göttlichen Dreifaltigkeit und verändert uns innerlich. Schwer zu verstehen, gerade in unserer Zeit, die ja immer mathematisch oder physikalische Beweise verlangt. Es gibt nur Dinge, die man sehen, wenigstens aber logisch herleiten und naturwissenschaftlich belegen kann. Meint man.



Es gibt keinen Heiligen Geist, weil man ihn nicht sieht? Wirklich nicht?



Da komme ich mit der Spejbl- und Hurvinek-Frage: Liebe Hörer, was ist denn dann Liebe? Kann man Liebe sehen? Natürlich auch nicht. Aber sie ist da, und da wird es keine zwei Meinungen geben. So etwa kann man sich auch den Heiligen Geist vorstellen, als große immaterielle Kraft, die man nicht sieht, wohl aber spürt.