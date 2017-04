Das offizielle Tourplakat Bildrechte: MDR/DDV-Stadion-Sommer

Bereits im Jahr 2006 begeisterte Robbie Williams die Sachsen. Damals in der Dresdner Flutrinne. 140.000 Besucher schauten sich das Spektakel an den zwei Tagen an. Die Vorfreude auf das frühere Take-That-Mitglied in diesem Jahr ist groß. Im Gepäck hat Robbie Williams gefühlvolle Balladen und stadionreife Hymnen. Er ist der erste ausländische Sänger, der im Dresdner Dynamo-Stadion auftritt.