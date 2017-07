Verschiedene Umfrageinstitute befragen die Deutschen nach ihren liebsten Radiowellen - MDR SACHSEN - Das Sachsenradio schneidet in Sachsen am besten ab Bildrechte: IMAGO

Für die Media-Analyse befragt die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (AG.MA) zweimal im Jahr mehrere zehntausend Menschen in Deutschland nach ihrem Radionutzungsverhalten. Erfasst werden bundesweit die Hörgewohnheiten der Bevölkerung ab vierzehn Jahren. In der am Dienstag vorgestellten Media-Analyse zur Radio-Nutzung flossen zum fünften Mal die Zahlen der Volkszählung 2011 ein. Sie weist eine geänderte Alters- und Bevölkerungsstruktur in Sachsen gegenüber den Erhebungen aus den Vorjahren auf. Unter den knapp 5.000 telefonisch befragten Einwohnern Sachsens sind auch Handy-Nutzer.